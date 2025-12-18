شاركت كيم كارداشيان متابعيها مجموعة من الصور التي كشفت من خلالها عن تنسيقها لإطلالتها خلال موسم التزلج على الجليد، حيث اختارت لوكاً كاملاً باللون الأبيض عكس أجواء شتوية فاخرة. الإطلالة ارتكزت على جاكيت من الفرو الأبيض منحها حضورًا لافتًا ولمسة مترفة، نسّقته مع بوت عالٍ باللون ذاته، ما عزز من قوة الإطلالة ووحّد عناصرها بأسلوب أنيق ومدروس.

اختيار اللون الأبيض جاء متناغمًا مع أجواء الثلج، ليبرز أسلوب كيم الجريء وقدرتها على تحويل الإطلالات الشتوية العملية إلى لوك عصري يخطف الأنظار.