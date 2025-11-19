«فيه كثير ناس جايين للمنصة هاربين من واقعهم وظروفهم الصعبة وضغوطات حياتهم..

‏- اليتيم اللي لقى هنا شعور العايلة وحبه

‏- المريض اللي لقى هنا تعامل طبيعي معه من الناس دون ما يحسسونه بمرضه لأنهم ما يعرفون

‏- الموهوب اللي لقى هنا فرصة وتقدير من الناس لموهبته

‏- المحتاج اللي لقى هنا ناس تساعده أو تتعامل معه كشخص طبيعي دون العطف والشفقة عليه وحس أنه مثلهم

‏- الغني أو صاحب الصفة الاعتبارية اللي لقى هنا تعامل طبيعي من الناس وكأنه مثلهم وجرب العلاقات البعيدة عن المصلحة والانتهازية

‏وأشكال وأصناف كثير من البشر اللي لقوا هنا متنفّس

‏يا أخي، اتركوهم يعيشون ويمارسون حقهم الطبيعي في الحياة ولا تؤذوهم وتجبروهم للعودة لواقعهم».

هكذا كتب الجميل محمد عويضة، واتخذت من هذا البوح الجميل مدخلاً لإيصال رسالة وإن بدت قاسية إلا أنها تجسد واقعاً أعيشه يومياً مع من لا يفرّقون بين الرأي والشتيمة..!

كثر يا محمد يفتشون بين عباراتنا عمّا يروق لهم، وهذا حقهم، لكن ما نخافه اليوم هو (الاجتزاء)، الذي أضحى مقلقاً للكل بمن فيهم المغرد البسيط الذي اتخذ من موقع (إكس) نافذة يطلع من خلالها على هذا العالم الغامض..!

أعاني يا محمد كواحد من الناشطين على موقع (إكس) من سلبية بعض الردود على ما نقدم، التي تتجاوز في مضمونها الحد الفاصل بين النقد والشتيمة..!

أتحدث عن نفسي كصاحب تجربة مع أن غيري يعانون أكثر وأكثر من قبح تلك الردود على تغريداتهم..!

فماذا يمكن أن نفعل أمام تلك العبارات السوداء..؟!

كلامك جميل يا محمد، وأتمنى أن لا يطالك بعض مما يطالنا من تجاوزات ليبقى هذا العالم في عينيك جميلاً كما هو الأهلي الذي أرهقه من يغيظهم جماله..!