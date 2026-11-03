تكتسب «ملحمة الصقور»، باجتماع 11 فنانًا سعوديًا، قيمتها من المعنى الذي يجمع هذه الأصوات، ومن توقيت يستدعي أن تستحضر المؤسسات الفنية مسؤوليتها، وأن يدرك الفنان ما يمكن لصوته أن يؤديه في خدمة وطنه. فالمملكة، في خضم الأحداث والتحديات التي تواجهها، تبرز بقوتها وثباتها، وبصقورها الذين يستحقون أن يواكب الفن تضحياتهم، وأن يمنح الاعتزاز بهم تعبيرًا يليق بمكانتهم.

روتانا قرعت الجرس بهذه المبادرة، وقدّمت باجتماع هذه الأسماء إشارة إلى أهمية أن تتحول الإمكانات الفنية والإنتاجية إلى فعل وطني مؤثر. وقيمة هذه المبادرة، أنها تذكّر الشركات الفنية بأن مسؤوليتها تتسع لما يتجاوز إدارة النجوم وتسويق الأعمال، لتشمل الإسهام في بناء الوعي، وتعزيز الثقة، والتعبير عن وجدان المجتمع في لحظاته الفارقة.

للأغنية قدرة على الوصول إلى مواضع عميقة في النفس، وعلى جمع الناس حول شعور يتقاسمونه. وعندما تحمل تقديرًا صادقًا لأبطال الوطن، فإنها تصل بين ما يبذلونه وما يستشعره المجتمع من أمن واستقرار، وتمنح الأجيال لغة تحفظ بها معنى التضحية، وتفهم من خلالها أن الطمأنينة التي يعيشونها وراءها رجال يؤدون واجبهم بإخلاص.

وتعزيز اللحمة الوطنية يحتاج إلى هذا الحضور الثقافي الذي يجعل الانتماء شعورًا حيًا ومتجددًا، ويبرز جهود السعوديين في ميادين الدفاع والعمل والإنجاز، وفي كافة المحافل التي يحملون إليها اسم بلادهم. فالفن يملك أن يوسّع مساحة التقدير، وأن يجعل بطولة الفرد مصدر اعتزاز للجميع.

وتبدأ مسؤولية المبدع من احترام هذه المعاني، وصياغتها بصدق وإتقان، بعيدًا عن العبارات المستهلكة. فالعمل الذي يبقى هو ما يشعر معه الإنسان بأن صوته حاضر، وأن اعتزازه بأبطال بلاده وجد تعبيرًا أمينًا، وأن الفن اقترب من حياته، وأدرك قيمة ما يحميها ويصونها.

واليوم، تتسع الدعوة لكل فنان ومبدع ومنتج ومؤسسة ثقافية. لكل منهم أدواته وجمهوره، ولكل منهم إسهامه الممكن في دعم الوطن، وإبراز قوته، وصون وحدته. ومن حق المبادرات الجادة أن تجد من يقدّرها ويواصل أثرها. لقد قرعت روتانا الجرس، والمأمول أن تتوالى الأعمال التي ترتقي إلى قيمة السعودية، وتحتفي بأبطالها، وتؤكد أن الوقوف معها واجب يعرف كل مبدع كيف يؤديه.