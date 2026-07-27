أصبحت ظاهرة تغيير المدربين خلال الموسم الواحد من أكثر المشاهد تكرارًا في كرة القدم الحديثة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فما إن تتراجع النتائج أو تتزايد الضغوط الجماهيرية والإعلامية حتى يكون المدرب أول من يدفع الثمن، رغم أن أسباب تراجع الفريق قد تكون أعمق من مجرد الجانب الفني.

تلجأ إدارات الأندية إلى تغيير المدرب على أمل إحداث صدمة إيجابية تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات، لكن هذا القرار لا يحقق النجاح دائمًا، فالمدرب الجديد يحتاج إلى وقت لفهم اللاعبين وتطبيق فلسفته، وبناء الانسجام داخل الفريق، وهو أمر قد لا تسمح به روزنامة المنافسات.

كما أن كثرة التغييرات تؤثر سلبًا على استقرار الفريق، إذ يجد اللاعبون أنفسهم أمام أفكار وأساليب تدريبية مختلفة خلال فترة قصيرة، مما ينعكس على الأداء داخل الملعب ويؤثر في شخصية الفريق وهويته الفنية.

ومن الجانب المالي، تتحمل الأندية خسائر كبيرة نتيجة فسخ عقود المدربين وأجهزتهم الفنية ثم التعاقد مع طواقم جديدة برواتب ومكافآت إضافية. وفي بعض الحالات، تدفع الأندية رواتب لمدربين سابقين وحاليين في الوقت نفسه، وهو ما يثقل الميزانية ويحد من القدرة على الاستثمار في تطوير الفريق أو الفئات السنية.

ولا تقع المسؤولية كاملة على المدرب، فنجاح أي فريق يعتمد على منظومة متكاملة تشمل الإدارة، وجودة اللاعبين، والتخطيط والاستقرار الفني، والدعم الجماهيري، لذلك فإن اتخاذ قرار إقالة المدرب يجب أن يكون مبنيًا على تقييم شامل للأداء، وليس مجرد رد فعل لخسارة مباراة أو تراجع مؤقت في النتائج.

وفي الكرة السعودية شهدت المواسم الأخيرة تغيرات متكررة في الأجهزة الفنية، وهو ما يثير التساؤل حول مدى جدوى هذه القرارات على المدى البعيد، فالأندية التي تمتلك رؤية واضحة وتمنح مدربيها الوقت الكافي، غالبًا ما تحقق استقرارًا ونجاحًا أكبر من تلك التي تعتمد على التغيير المستمر.

في النهاية، قد يكون تغيير المدرب ضرورة في بعض الظروف، لكنه لا ينبغي أن يكون الحل الأول لكل أزمة، فالاستقرار الفني مع التخطيط السليم والصبر على المشاريع الرياضية يبقى الطريق الأقرب لبناء فرق قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات المستدامة.