منذ بدأت الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران نهاية فبراير الماضي، ظهر السؤال ملحاً عن موقف روسيا من هذه المعركة، وما مدى قراءتها للمستقبل حين جعلت اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بينها وبين طهران، والتي وقّعت في يناير 2025، لا تشمل بنداً للدفاع المشترك كما كانت الإتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي نتج عنها تزويد الأخيرة لموسكو بذخائر ومسيّرات وجنود خلال معركتها في أوكرانيا.

كما أن الترقية لبند دفاع مشترك والتي طالبت بها طهران على ما يبدو بعد قراءتها للمستجدات في المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023 واشتعال غزة، لم تكن بالضرورة مناسبة لموسكو والتي أدارت الملف السوري على سبيل المثال بتوازن بين العلاقات مع طهران من جهة، والسماح لإسرائيل بقصفها داخل سوريا من جهة أخرى، ناهيك عن تجارب تاريخية لم تكن بالضرورة مثالية أو ترتقي بالطرفين إلى درجة حليفين.

من جانب آخر روسيا شاركت معلومات استخباراتية مع طهران، مما يمكّنها من الاطلاع على مواقع تمركز القطع البحرية والطائرات الأمريكية وتتبعها، وهو ما أشارت له أسوشيتيد برس ورويترز وعدة صحف أمريكية، ويدل ذلك على أن موسكو تمنح الدعم العسكري والاستخباراتي لإيران والذي يسمح بتحقيق درجة من الضرر المحسوب دون منحها فرصة التهور في رد الفعل، مع الحفاظ على الخط الأحمر وهو عدم مشاركتها غرف الدفاع الجوي، مما قد يسمح بتسرّب معلومات عن تقنيات مثل S400 لواشنطن.

من جانب آخر تعد روسيا أكبر الرابحين من الأزمة اقتصادياً، فقد كان لافتاً أن منحت واشنطن الهند فترة سماح لثلاثين يوماً لاستيراد النفط الروسي، بل لم تعد موسكو مضطرة لتقديم تخفيضات على نفطها، كذلك برزت روسيا كبديل مثالي عبر طرق تصدير تمر بـ(بحر البلطيق، القطب الشمالي، والبحر الأسود)، وإذا أضفنا للصراع مع إيران ما حدث في فنزويلا، فهذا يعد وضعاً مثالياً لروسيا على الأقل في المدى القصير والمتوسط.

مما يعدل بيت أبو الطيب المتنبي ليكون:

بذا قضت الأيام ما بين أهلها ** مصائب قوم عند قوم.. عوائد