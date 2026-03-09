في الثامن من مارس، يقف العالم أمام محطة رمزية تستدعي مراجعة مسيرة المرأة في التنمية والعدالة والمشاركة العامة. ويأتي يوم المرأة العالمي هذا العام فيما تعيش المرأة السعودية مرحلة مفصلية من تاريخها المهني والاجتماعي، حيث تحوّل التمكين من شعار إلى واقع ملموس ترعاه الدولة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الاستثمار في الإنسان – رجلاً وامرأة – أساساً للتحوّل الوطني.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، متجاوزة مستهدفات مبكرة للرؤية، نتيجة إصلاحات تشريعية وتنظيمية هيأت بيئة أكثر مرونة واستقراراً.

ولم يعد حضور المرأة مقتصراً على المجالات التقليدية؛ فقد دخلت بقوة إلى قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأسهمت في مشاريع وطنية تقودها جهات مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما برزت في مجالات الطيران والصناعات العسكرية والعمل الدبلوماسي والنيابة العامة. وفي القطاع الأمني، التحقت السعوديات بوظائف ميدانية وإدارية، مؤكّدات كفاءة مهنية وانضباطاً عالياً، أما في الصحة والتعليم، فقد تعزز حضور المرأة في المواقع القيادية، لتشارك في صناعة القرار وإدارة المؤسسات، في انعكاس واضح لتحول ثقافي يرسّخ معيار الكفاءة بوصفه أساس التقدم.

إن ما تحقّق للمرأة السعودية لم يكن خطوة ظرفية، بل نتاج إرادة سياسية واعية تدرك أن التنمية المستدامة لا تكتمل دون مشاركة فاعلة لنصف المجتمع. وفي يوم المرأة العالمي، تبدو التجربة السعودية نموذجاً لتحوّل مدروس يفتح آفاقاً أوسع لمستقبل تتصدر فيه المرأة مواقع التأثير، شريكاً أصيلاً في صياغة الغد الوطني.