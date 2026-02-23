يظل يوم التأسيس السعودي مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، يلهب مشاعر الفخر ويزرع في النفوس الاعتزاز بالوطن، إنه يوم نستعيد فيه صفحات التاريخ المجيد، ونجدّد فيه العهد بالولاء والانتماء، ونحتفل بالإنجازات العظيمة التي تحقّقت على مدى أكثر من ثلاثة قرون من العمل الجاد والتضحيات، ويكتسب هذا اليوم المجيد أهمية خاصة في ظل مسيرة التنمية الحديثة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، حيث يمثل هذا اليوم حافزاً دائماً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، للاستمرار في بناء مستقبل مشرق يعكس طموحات المملكة وتطلعاتها، فهو يشجع على العمل الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من تعزيز الابتكار وريادة الأعمال إلى تطوير البنية التحتية، ورعاية المواهب الشابة، والحفاظ على التراث الوطني والكثير من الإنجازات.

إن يوم التأسيس هو تذكير دائم بأن الوطن هو ثمرة جهود الأجيال السابقة وتضحياتهم الجسيمة، وأن الإنجازات التي نعيشها اليوم هي نتاج رؤية واضحة وعمل متواصل، كما يؤكد هذا اليوم على أهمية العمل المشترك والتكاتف الوطني للحفاظ على مكتسبات الوطن، وتطويرها بما يضمن للأجيال القادمة بيئة حيوية متقدّمة ومستقبلاً واعداً يليق بعظمة بلادنا الغالية ومكانتها الدولية، وهو يوم يجمع بين الاعتزاز بالماضي، والاحتفال بالحاضر والتطلع نحو المستقبل الذي يحمل المزيد من الإنجازات.

وتشهد المملكة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا فعاليات ثقافية واجتماعية وتراثية غنية تعكس التاريخ العريق للمملكة وروحها الوطنية، فهناك عروض الفنون الشعبية والموروث الشعبي التي تستعرض تنوع المملكة الثقافي من منطقة لأخرى، مثل الرقصات التراثية والموسيقى التقليدية والملابس التاريخية، ما يجعل المشاهد يعيش تجربة حية لماضي الوطن العريق، كما تُنظم المعارض والفعاليات التاريخية التي تعرض تطور الدولة منذ تأسيسها، وتسلط الضوء على الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، من العمارة والتاريخ إلى العلوم والتعليم.

ويشارك في هذه الاحتفالات المواطنون والمقيمون على حد سواء، حيث تشجع الأنشطة والمسابقات والبرامج الترفيهية والعلمية الأسر والأفراد على التفاعل والمشاركة، مما يعزّز شعورهم بالانتماء والفخر بالوطن، كما تتضمّن الفعاليات ندوات ومحاضرات تثقيفية عن تاريخ المملكة، وتجارب الأجداد في بناء الدولة، لتكون فرصة للأجيال الجديدة للتعلم من الماضي واستلهام القيم الوطنية الأصيلة مثل الولاء والشجاعة والاجتهاد.

ولا تقتصر الاحتفالات على العاصمة والمناطق الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل المدن والقرى في جميع أنحاء المملكة، فتجمع بين التراث والحداثة، بين الماضي والمستقبل، لتجعل يوم التأسيس مناسبة وطنية شاملة، يحتفل بها الجميع بفخر واعتزاز، وتظل في الذاكرة ذكرى حية لكل سعودي عن أصالة وطنه وعظمة تاريخه.

وبهذه المناسبة العظيمة لا يسعني إلا أن أتقدّم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله، وقيادتنا الحكيمة، وشعبنا الكريم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، داعياً الله أن يديم على وطننا العزيز الأمن والعزة والرخاء، وأن يحقّق له المزيد من التقدم والازدهار.