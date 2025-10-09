وفقاً للأرقام المعلنة، نما إجمالي زوّار معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 خلال خمسة أيام فقط من افتتاحه بنسبة 40%، بينما ارتفعت المبيعات اليومية بنسبة 38%، والمبيعات الإجمالية بنسبة 43%، في حين بلغ عدد الاتفاقيات الموقَّعة في منطقة الأعمال أكثر من 40 اتفاقية !أرقام تعكس استمرار معرض الرياض الدولي للكتاب كأحد أبرز الفعاليات الموسمية الوطنية الجاذبة، بل إنه بات يشكّل منصة سنوية تجمع بين صُنّاع الفكر والأدب والثقافة والنشر والترجمة من مختلف دول العالم إلى جانب المؤسسات الثقافية المحلية والدولية، فالمعرض يعد اليوم من أبرز الفعاليات الثقافية على مستوى العالم العربي بمشاركة أكثر من 2,000 دار نشر وأكثر من 115 متحدثاً من أكثر من 25 دولة، وإقامة أكثر من 45 ورشة عمل و40 جلسة حوارية وأكثر من 200 فعالية مصاحبة، تمثل أجندة ثقافية متنوعة وبرؤية إستراتيجية تقدمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، ليجسّد المعرض التحوّل الثقافي في المملكة ويعكس التزامها ببناء مجتمع معرفي عالمي التأثير. ترسّخ مكانته كأحد أكبر معارض الكتاب في العالم العربي !في الحقيقة، لا يجسِّد معرض الرياض الدولي للكتاب حالة الإقبال عليه كفعالية ثقافية جاذبة فحسب، بل يعطي أيضاً مؤشراً على استمرار وتنامي ارتباط المجتمع المحلي بالثقافة والأدب وعالم النشر، رغم كل المتغيرات التي طرأت على أدوات النشر واستخدامات المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي والنشر الرقمي !ومن المبهج ملاحظة إقبال مختلف فئات وشرائح المجتمع، خاصة الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم مقياس التأثر بالمتغيرات والتحولات، وهم يؤكدون هنا أن شغف القراءة وحب الأدب والثقافة والشعر والمعرفة متوارث، وهو جزء طبيعي من هوية الإنسان في مجتمعنا !مشاهدة الكتب التي يملأ عبقها المكان، وهي بين أيدي الزائرين أو داخل أكياس مشترياتهم، دليل على أن العلاقة بالكتاب لم تتأثر بمتغيرات وأدوات العصر التي عصفت بالكثير من نماذج حياتنا؛ فما زالت الكتب حاجة لإرواء نهم القراءة، وإشباع الرغبة في المعرفة، والتزوّد بالعلم، والاستمتاع بإبداعات المؤلفين !كل ذلك يُنبئ بأن دورة الإبداع الثقافي مستمرة، وأن الاستثمار في النشر مثمر، ومحفّزات صناعة المحتوى المعرفي موجودة، ومستقبل الوعي مطمئن، لأن الوعي يقوم على المعرفة واستمرار إبداع الموهوبين !باختصار.. معرض الرياض الدولي للكتاب عنوان لازدهار الثقافة في مجتمعنا، ودليل على الطمأنينة على مستقبلها !