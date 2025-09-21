يرتبط الأمن بالتنمية في نظرية الدولة الحديثة ارتباطاً عضوياً لا ينفصم، إذ لا يمكن فصل الاستقرار السياسي والأمني عن ازدهار الاقتصاد ونمو الاستثمار. وقد أشار عدد من المفكرين إلى أن الأمن يشكل شرطاً مسبقاً للتنمية، فأرسطو رأى أن وظيفة الدولة الأولى هي تحقيق الأمان، فيما أكد ابن خلدون أن العمران البشري لا يقوم إلا بانتفاء الخوف وبسط الطمأنينة. هذه المقولة تتجلّى بوضوح في تجربة المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة، حيث تضع القيادة السعودية الأمن في صدارة أولوياتها التنموية.ففي ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وتزايد التحديات الإقليمية، أقدمت المملكة على توقيع اتفاق دفاع مشترك مع دولة باكستان، الحليف الموثوق والعضو في النادي النووي. هذه الخطوة تحمل أبعاداً إستراتيجية تتجاوز التعاون العسكري إلى تعزيز مناخ الاستثمار، إذ توفر مظلة أمان إضافية تدعم الثقة بالاقتصاد السعودي وتؤكد استباقية القيادة في التعامل مع المتغيرات الدولية.الخطوة تأتي امتداداً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحت مظلة رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود مشروع التحول الاقتصادي الطموح. فالتنمية التي تستهدف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الضخمة لا بد أن تستند إلى ضمانات أمنية قوية، سواء عبر التحالفات الدفاعية وعبر الاستثمار في جميع القطاعات ومنها التكنولوجيا العسكرية والحوكمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والسياحة.من المعروف أن رؤوس الأموال تبحث دائماً عن البيئة الأكثر استقراراً وتتجنب مناطق الشك وعدم اليقين. وبذلك فإن تعزيز البعد الدفاعي للسعودية ينعكس بشكل مباشر على قرارات المستثمرين المحليين والدوليين ويضع المملكة في موقع أفضل لمواصلة قيادة الاقتصاد الإقليمي بل والمنافسة عالمياً في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات المالية.التحالف الدفاعي مع باكستان ليس مجرد اتفاقية ثنائية بل هو جزء من إستراتيجية شاملة تضع الأمن في قلب التنمية وتعيد صياغة معادلة الاقتصاد السعودي على أسس أكثر صلابة.وفي عالم يتسم بتسارع الأحداث وعدم اليقين تثبت السعودية أنها لاعب استباقي يحمي مصالحه ويؤمّن مستقبل اقتصاده برؤية متوازنة تجمع بين القوة الصلبة والتحولات التكنولوجية الحديثة.