استيقظ الشارع التونسي على وقع فاجعة تقشعر لها الأبدان، بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الإنسانية، ليحول منزل أسرته في العاصمة إلى مسرح لجريمة مروعة، انتهت بمقتل والدته بطريقة وحشية، بينما يصارع والده الموت في غرفة الإنعاش.

تفاصيل الصدمة التي هزت منطقة «السيجومي» بالعاصمة التونسية، كشفها مصدر أمني، موضحاً أن الجاني وهو شاب في العقد الرابع من عمره، دخل في نوبة غضب عارمة إثر خلافات عائلية حادة.

لم يكتفِ الشاب بالصراخ، بل استل سلاحاً أبيض ونفذ اعتداءً دموياً، حيث وجه طعنات قاتلة لوالدته قبل أن يُقدم على تهشيم رأسها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في مشهد مأساوي، ثم التفت إلى والده وانهال عليه بالطعنات ليتركه غارقاً في دمائه.

بدورها، تحركت قوات الأمن التونسية بسرعة فور تلقي البلاغ، ونجحت في إلقاء القبض على الابن العاق، وتم نقله فوراً إلى مركز الإيقاف. وفي الوقت ذاته، أمرت النيابة العامة بـ:

إيداع جثة الأم للتشريح والفحص الطبي الشرعي.

نقل الأب بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات العاصمة، حيث وُصفت حالته الصحية بـ«الحرجة جداً».

مباشرة التحقيقات المكثفة مع الجاني لكشف الدوافع الخفية وراء هذه المذبحة.

لم تكن «مذبحة السيجومي» حادثة معزولة، بل تأتي لتسلط الضوء على موجة من الجرائم الصادمة التي باتت تثير الرعب والجدل الواسع في تونس أخيرا.

فلم يكد الشارع التونسي يستفيق من صدمة جريمة محافظة القيروان، حين أقدم شاب على إضرام النار عمداً في جسد معلمة حتى تفحمت ولقيت مصرعها، لمجرد رفضها الارتباط به! وهذه الحوادث المتتالية تدق ناقوس الخطر حول تصاعد العنف غير المبرر داخل المجتمع.