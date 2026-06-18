أثار التوسع الكبير في إجراءات التجميل والمكياج نقاشاً واسعاً حول تأثيرها على الملامح الفردية للنساء، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت بعض الصيحات الحديثة قد أسهمت في خلق مظهر متشابه لدى الكثيرات، فيما يُعرف مجازاً بـ«النسخ المتكررة»، أم أنها ما زالت وسيلة لتعزيز الجمال الطبيعي وإبراز الملامح الخاصة لكل امرأة.

وفي استطلاع أجرته «عكاظ»، رأت داليا سحرتي، أن تشابه الملامح بات أمراً ملحوظاً نتيجة تكرار الإجراءات التجميلية واعتماد أنماط مكياج متشابهة، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في التدخلات الدائمة التي قد لا تتناسب مع طبيعة الوجه، داعية إلى التركيز على إبراز الجمال الشخصي بدلاً من تقليد الصيحات السائدة.

من جهتها، وصفت نجلاء قشعر الواقع الحالي، بأنه أقرب إلى «الاستنساخ»، معتبرة أن البحث عن الجمال تحول لدى البعض إلى سعي وراء قالب واحد يتكرر بأشكال متعددة.

واتفقت آراء عدد من المختصات على أن مهارة الطبيب وخبرته تلعبان دوراً محورياً في النتائج النهائية. وأوضحت مها شلبي، أن تقنيات الفيلر والبوتوكس يمكن أن تمنح مظهراً طبيعياً إذا استُخدمت بشكل صحيح، بينما تؤدي المبالغة أو التطبيق غير المهني إلى تشابه الملامح. كما أكدت الدكتورة منة حمدي، أن الطبيب المتميز هو من يحافظ على هوية الوجه ولا يعتمد نموذجاً موحداً لجميع الحالات.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة شيرين فتحي على أن الهدف من التجميل يجب أن يكون تقديم أفضل نسخة من الشخص نفسه، لا تقليد ملامح الآخرين أو المشاهير.

في المقابل، رأت بعض المشاركات أن التجميل المعتدل لا يلغي التميز، وأن المكياج يمثل خياراً أكثر مرونة وأماناً لإضفاء لمسات جمالية مؤقتة. فيما دعت آلاء يحيى إلى التمسك بالطبيعة والحذر من الإفراط في استخدام المواد المحقونة، محذرة من آثارها المحتملة على المدى البعيد.