باغت نوع عدواني من السرطان مقدّم برامج السيارات الشهير جيريمي كلاركسون، ليكشف بنفسه عن التشخيص خلال إحدى حلقات برنامجه الوثائقي (مزرعة كلاركسون).

المفاجأة لم تكن في المرض فحسب، بل في الطريقة الهادئة التي أعلن بها الخبر لزميليه تشارلي أيرلندا وكاليب كوبر قائلاً: «لقد أُصبت بالسرطان… إنه عدواني، لكن اكتشفناه مبكرًا جدًا».

كلاركسون، البالغ 66 عامًا، الذي ارتبط اسمه عالميًا ببرنامجي (Top Gear) و(The Grand Tour)، نشر لاحقًا مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، ملمّحًا إلى أن الحلقات المقبلة من برنامجه تحمل «أخبارًا قاتمة»، في إشارة واضحة إلى تطورات وضعه الصحي.

المرض الجديد يأتي بعد أشهر من أزمة قلبية خطيرة مرّ بها في أكتوبر 2024، حين كتب في عموده بصحيفة (صنداي تايمز) عن ليلة شعر فيها بـ«تعرق بارد وضيق في الصدر»، قبل أن يخضع لعملية جراحية لضمان استمرار تدفق الدم إلى قلبه. تلك الحادثة أثارت حينها قلق جمهوره، لكنها لم تمنعه من مواصلة تصوير برنامجه الريفي الذي حقق نجاحًا واسعًا.

لم يُصدر، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن مستقبل الموسم السادس من (مزرعة كلاركسون)، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات حول قدرة المقدم البريطاني على الاستمرار في العمل خلال فترة علاجه.

ورغم صراحته المعتادة، بدا كلاركسون هذه المرة أكثر هدوءًا وواقعية، مؤكدًا أن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة يمنحه فرصة قوية للعلاج، بينما يواصل جمهوره حول العالم إرسال رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء.

بهذا الإعلان، يجد أحد أشهر وجوه برامج السيارات نفسه في مواجهة معركة صحية جديدة، لكن تاريخه الطويل مع التحديات يجعل كثيرين يعتقدون أنه سيخوضها بالطريقة ذاتها التي اعتاد أن يقود بها سياراته… بثبات، وجرأة، وسرعة لا تنكسر.