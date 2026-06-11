كشفت دراسة علمية حديثة أن 66.5% من البالغين في السعودية سمعوا بأكياس النيكوتين، وأن 37% جربوها مرة واحدة على الأقل، فيما أفاد 27.6% باستخدامها خلال آخر 30 يومًا. وتضع هذه الأرقام منتجًا نيكوتينيًا جديدًا نسبيًا أمام سؤال الصحة العامة: هل يتقدم انتشار هذه المنتجات أسرع من الوعي بمخاطرها وتنظيمها؟



الدراسة نُشرت في مايو 2026 عبر دورية (التقارير العلمية) الصادرة ضمن مجموعة العالمية سبرنغر نيتشر، وحملت عنوانًا معربًا: "الوعي بأكياس النيكوتين واستخدامها بين البالغين في المملكة العربية السعودية". وأعدها الباحث محمد خالد، من قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومجموعة أبحاث اقتصاديات الصحة في جامعة الملك عبدالعزيز.



وصُنفت الدراسة على أنها دراسة مقطعية؛ أي أنها تقيس الظاهرة في فترة زمنية محددة من دون مت

ابعة المشاركين عبر الزمن، واعتمدت على استبيان منظم ذاتي التعبئة عبر الشبكة، واستهدفت بالغين داخل السعودية. وبلغ حجم العينة النهائي 1,361 مشاركًا، بعد استبعاد استجابات غير مكتملة من عينة أولية بلغت 1,438 مشاركًا، وتركزت المؤشرات الرئيسة حول ثلاثة أسئلة: الوعي بأكياس النيكوتين، وتجربتها في أي وقت سابق، واستخدامها الحالي خلال الثلاثين يومًا الماضية.



وأظهرت النتائج أن الاستخدام لم يكن موزعًا بالتساوي بين الفئات؛ إذ كان الذكور أكثر وعيًا وتجربة واستخدامًا حاليًا مقارنة بالإناث، وبلغت احتمالات الوعي لدى الذكور 3.12 مرة مقارنة بالإناث، وارتفعت احتمالات التجربة إلى 9.34 مرة، والاستخدام الحالي إلى 11.71 مرة، كما ارتبط العمل بارتفاع احتمالات التجربة والاستخدام الحالي، بينما ظهر ارتباط أقوى لدى مستخدمي منتجات نيكوتين أخرى، خصوصًا التبغ غير المدخن والتبغ المسخن.



طبيًا، لا تعني أكياس النيكوتين أنها خيار آمن لمجرد أنها لا تنتج دخانًا. فهي توصل النيكوتين إلى الجسم، والنيكوتين مادة مسببة للاعتماد، وقد تؤثر في القلب والأوعية الدموية، وتزيد قابلية الاستمرار في التعاطي لدى بعض المستخدمين؛ لذلك تعامل الدراسة هذه المنتجات كقضية صحة عامة، لا كبديل بسيط أو منتج استهلاكي عادي.



وتضيف الدراسة معرفة محلية مهمة لأنها تقدم قراءة حديثة عن منتج ينتشر عالميًا، بينما ظلت أنماط استخدامه في السعودية أقل وضوحًا، كما تمنح صانع القرار الصحي مؤشرات تساعد في توجيه التوعية والرقابة إلى الفئات الأعلى تعرضًا، مثل الشباب، والذكور، والموظفين، ومستخدمي منتجات نيكوتين أخرى.