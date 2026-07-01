حجز منتخب المكسيك بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب الإكوادور بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.



وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 31، ليمنحا أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب المكسيكي على تفوقه بفضل تنظيمه الدفاعي، وأحبط جميع محاولات الإكوادور للعودة في النتيجة، ليحسم المواجهة بثنائية نظيفة ويواصل مشواره في البطولة دون استقبال أي هدف في الأدوار التي خاضها حتى الآن.



وبهذا الفوز، واصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في المونديال، ليبلغ دور الـ16، فيما ودع منتخب الإكوادور البطولة من دور الـ32 بعد مشاركة شهدت تأهله إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.



وينتظر المنتخب المكسيكي في دور الـ16 الفائز من مواجهة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.