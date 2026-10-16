فيما تتواصل عمليات "فجر اليمن"، ضد مواقع وأهداف مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات، أحبطت القوات الحكومية هجمات حوثية متتالية على جبل هان الاستراتيجي غربي تعز. واستهدف سلاح الطيران المسير للقوات الحكومية تجمعات وعناصر في محيط الجبل.



ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لعمليات استهداف طالت قيادات ميدانية وتعزيزات ووسائل ومواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، لتفكيك قدراتها المعادية وإزالة مصادر تهديدها.



وكانت مليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعاً لإحكام حصار مدينة تعز واقتحامها، عبر هجمات متزامنة على الجبهات الغربية والشرقية والجنوبية، وسط تعزيزات عسكرية وبشرية كبيرة.



ويُشرف جبل هان على طريق "الضباب - عدن" والمنفذ الغربي وطريق الحديدة، ما يمنحه أهمية إستراتيجية لخطوط الإمداد.



وقصفت مليشيا الحوثي عدداً من الأحياء السكنية في مأرب بستة عشر صاروخاً باليستياً ومقذوفاً، وفق المكتب الإعلامي للمحافظة، الذي اتهم المليشيا بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



من جهته، أكد محافظ تعز نبيل عبده شمسان، أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معارك ضارية مع المليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، فيما تستهدف المليشيات الحوثية بعض الأحياء السكنية في المدينة، وعلى مختلف الجبهات.



وأضاف شمسان أن الهجمات العشوائية الحوثية على المناطق المدنية خلال الساعات الأخيرة، أدت لمقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة سبعة آخرين، في قصف على شارع الثلاثين.