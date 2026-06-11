اتهمت وزارة الخارجية الهندية، اليوم (الخميس)، الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات على ثلاث سفن مرتبطة بالهند في خليج عُمان.

وأوضحت الوزارة أن سفينتين من السفن المستهدفة خاضعتان لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، فيما صُنفت السفينة الثالثة ضمن فئة السفن غير الملتزمة.

وذكرت وزارة الموانئ والشحن الهندية أن هناك أكثر من 18 ألف بحار هندي في منطقة الخليج، وأن 13 سفينة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.

وكان وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونووال قد أعلن، في وقت سابق، أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عُمان قد لقوا حتفهم، موضحاً أنه تم العثور على جثامينهم والتعرّف على هوياتهم بعد أيام من فقدانهم على متن ناقلة النفط (MT Settebello) التي ترفع علم بالاو.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إن الجيش الأمريكي شن غارة دقيقة على السفينة بعد عدم امتثالها للتعليمات، مشيرة إلى أنها كانت تحمل نفطاً من إيران.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر هندية لوكالة (رويترز): إن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعد أن قدمت احتجاجاً شديد اللهجة على الغارة.

وكانت الحكومة الهندية قد أدانت بشدة الهجوم على الناقلة التجارية، مؤكدة أن استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان أمر مرفوض، وأن سلامة المواطنين الهنود العاملين على متن السفن التجارية تمثل أولوية قصوى للحكومة.

وأبلغت نيودلهي الجانب الأمريكي بأن أي هجمات تعرض حياة البحارة الهنود للخطر تُعد غير مقبولة، معربة عن مخاوفها المتزايدة بشأن أمن وسلامة العاملين الهنود في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه الممرات البحرية القريبة من مضيق هرمز توترات أمنية متصاعدة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.