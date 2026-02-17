أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، لن يستطيع القضاء على بلاده.



وقال خامنئي خلال لقائه مع جمع أهالي أذربيجان الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، إنه «حتى أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة تجعله عاجزاً عن النهوض»، في إشارة إلى الجيش الأمريكي.



واعتبر أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على ضربها في قاع البحر»، في تلميح إلى قدرة بلاده على استهداف تلك الحاملات من تحت المياه.



وأضاف خامنئي: «يبدو أن الرئيس الأمريكي يكرر باستمرار أن جيشه هو الأقوى في العالم.. لكن قد يتلقى أقوى جيش في العالم أحياناً صفعة تجعله عاجزا عن النهوض».



ولفت إلى أن ترمب «أقر في أحد تصريحاته الأخيرة أن بلاده لم تتمكن طوال 47 عاماً من القضاء على إيران، واصفا هذا الاعتراف بأنه جيد». وأضاف «أنا أقول لن تستطيع أنت أيضاً القيام بذلك».



وحول المفاوضات النووية الجارية في جنيف، أكد خامنئي أن استباق نتائجها «أمر خاطئ وأحمق».



وكان ترمب أعلن أخيرا أن بلاده أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة لتنضم إلى أبراهام لنكولن التي تتواجد في بحر العرب.



وكرر مساء أمس تحذيراته لطهران، من عواقب وخيمة إذا لم تتوصل إلى اتفاق، خلال الجولة الجديدة من المحادثات التي انطلقت بين البلدين بشأن البرنامج النووي.



فيما أفاد الجانب الإيراني بأنه يفاوض بمقترحات بناءة وجادة، إلا أنه أوضح أنه لن يقدم أي تنازلات في المجال الدفاعي أو تحت الضغط، مشدداً على سعيه إلى رفع العقوبات الغربية عن البلاد.



يذكر أن الجانبين كانا عقدا في مسقط يوم السادس من فبراير الجاري، جولة أولى من محادثات النووي، وصفت حينها بالإيجابية.