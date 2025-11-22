انتقل إلى رحمة الله تعالى جميل علي الدليمي، وسيصلى عليه عصر اليوم (السبت) في جامع الجفالي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة. والفقيد والد منصور الدليمي.



ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي البساتين بجوار جامع ابن كثير في جدة.