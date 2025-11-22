انتقل إلى رحمة الله تعالى جميل علي الدليمي، وسيصلى عليه عصر اليوم (السبت) في جامع الجفالي، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة. والفقيد والد منصور الدليمي.
ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي البساتين بجوار جامع ابن كثير في جدة.
Jamil Ali Al-Dulaimi has passed away to the mercy of Allah, and the funeral prayer will be held this afternoon (Saturday) at Al-Jafali Mosque, and his body will be laid to rest in the cemetery of our mother Hawwa in Jeddah. The deceased is the father of Mansour Al-Dulaimi.
Condolences will be accepted at the family home located in Al-Basateen neighborhood next to Ibn Kathir Mosque in Jeddah.