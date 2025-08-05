أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة معه الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن نايف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.