أكد وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي محمد الجدعان، إن الاقتصاد العالمي يُظهر مرونة لافتة ويواصل النمو رغم التحديات، وإن معظم دول الخليج طبقت إصلاحات هيكلية ساعدتها على التعامل مع الصدمة.



وأضاف خلال إحاطة صحفية ببانكوك للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق، أن استثمارات السعودية حدّت من تداعيات صدمة الطاقة.



ونوّه على أن هناك دولاً بالمنطقة دخلت الصراع وهي مستعدة اقتصادياً.



وفيما يتعلق بالتضخم قال الجدعان، إن استقلالية البنوك المركزية ضرورية لاستقرار الأسعار.



وقال إن ارتفاع عوائد السندات السيادية يفاقم مواطن الضعف، كما أن ارتفاع الدين العام يعزز المخاطر المالية.



وخلال الإحاطة، أكد صندوق النقد الدولي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى نمو مستقر.