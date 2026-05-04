خفضت شركات طيران عالمية المقاعد المتاحة للحجز على متن رحلاتها خلال مايو الجاري بنحو مليوني مقعد، مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات وأسعار الوقود في الأسابيع القادمة.



المقاعد المتاحة



وكشفت بيانات شركة التحليلات «سيريوم» عن إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة جوية، وتركيز العديد من الخطوط الجوية على الطائرات الأصغر حجماً أو الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.



وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي عدد المقاعد المتاحة على متن جميع رحلات شركات الطيران خلال مايو إلى 130 مليون مقعد من 132 مليون مقعد، في تغييرات أجرتها الشركات بين منتصف ونهاية الشهر الماضي.



أسعار التذاكر



وتضاعفت تكلفة وقود الطائرات منذ بدء الحرب الإيرانية في أواخر فبراير، ما أجبر شركات الطيران على رفع أسعار التذاكر، وتعديل طاقتها الاستيعابية بشكل ملحوظ.



وقلصت شركة أمريكية شبكة رحلاتها في الربع الثاني من العام 3.5% لتوفير الوقود. وحذرت شركات أخرى من تراجع ربحيتهما خلال الأزمة.



وكانت شركة طيران ألمانية الأكثر تضرراً من إلغاء الرحلات في الأشهر الأخيرة، إذ اضطرت إلى إلغاء 20 ألف رحلة بين مايو الجاري وأكتوبر القادم؛ بسبب ارتفاع تكاليف الوقود التي جعلتها غير مربحة.