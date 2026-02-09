انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 21.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 11195.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 239 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وسينومي ريتيل، والمتقدمة، والكثيري، وثمار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والجزيرة، والخليج للتدريب، والموارد، وتسهيل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و4.46%.



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، وأرامكو السعودية، وأنابيب، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 213.63 نقطة، ليقفل عند مستوى 23673.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة بلغت مليون سهم.