لم تعد العلاقة بين الإنسان والبيئة رفاهية فكرية، بل أصبحت ضرورة وجودية تفرضها لغة العصر وتحدياته، فالبيئة ليست مجرد إطار نعيش فيه إنما منظومة متكاملة توفر الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والغذاء الذي به نصِّح ونعمل وننتج. من هنا؛ فإن الارتباط بالبيئة ليس مفهوماً نظرياً فحسب، ولكنه سلوك يومي يعكس وعي الإنسان بمسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه ومستقبل أبنائه.

إن مفهوم الارتباط بالبيئة يرتكز على فهم عميق للتوازن الطبيعي، وهو ما توضحه مبادئ التوازن البيئي، فأي خلل في هذا التوازن يؤدي إلى آثار قد تكون كارثية، مثل التغيرات المناخية، وتدهور الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع الحيوي. ومع تسارع مظاهر التغير المناخي؛ بات من الضروري أن يدرك الإنسان أن سلوكياته اليومية، مهما بدت بسيطة، تترك أثراً مباشراً على البيئة.

ولا يمكن الحديث عن حماية البيئة دون إبراز دور المجتمع، الذي يعد حجر الأساس في تحقيق الاستدامة. فالمجتمع الواعي بيئياً هو الذي يترجم المعرفة إلى ممارسات ذات أثر؛ مثل: ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، ودعم المبادرات البيئية. ويبرز هنا مفهوم التنمية المستدامة، الذي يقوم على تلبية احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

من المهم الإشارة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع التوجهات الوطنية ممثله في «رؤية 2030» التي أولت الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة اهتماماً كبيراً، بمبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.

ختاماً:

حماية البيئة وتنميتها مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والأفراد وكل له دوره وموقعه على خارطة التأثير.