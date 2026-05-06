في ذاكرة جدة تبقى مراحل شاهدة على التحول والتطوير للعمل البلدي؛ منها الأعوام الثمانية لأمين محافظة جدة السابق (صالح التركي)، التي حملت الكثير من العمل والإنجاز والتطوير، إذ ترك بصمة واضحة لمسيرة المدينة وخدماتها ومشاريعها التنموية.

في تلك السنوات؛ قاد المحافظة نحو تطوير شامل في ملفات حيوية، أبرزها؛ تحسين البنية التحتية، تأهيل الطرق، تطوير الحدائق والمرافق العامة، معالجة التشوه البصري، والارتقاء بالمشهد الحضري بما يليق بمدينة جدة ومكانتها الاقتصادية والسياحية.

وشهدت الأمانة في عهده توسعاً لافتاً في الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات البلدية المقدمة لساكني جدة وزائريها، فحظرت الإشادات بما تحقق من تطور في بيئة العمل.

ولم يقتصر الدور على الجانب الخدمي فحسب، بل عُرف التركي بقربه من المجتمع واهتمامه بمبادرات خدمته، وحرص على بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والجهات غير الربحية، إيماناً بأن التنمية الحقيقية تقوم على العمل المشترك وخدمة الإنسان أولاً.

ثمانية أعوام تركت أثراً واضحاً في جدة، ورسخت اسمه كأحد القيادات التي ارتبطت بمرحلة تطوير وإنجاز ستبقى حاضرة في ذاكرة المدينة ومنسوبي أمانة جدة.