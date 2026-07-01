قبل إغلاق الصفحة الأخيرة من شهر يونيو، بدا وكأن صناعة الطيران تعيد ترتيب أوراقها استعداداً للنصف الثاني من العام.

لم يكن أول أشهر الصيف مجرد محطة زمنية، فقد حمل العديد من المؤشرات التشغيلية والاقتصادية التي ربما ترسم ملامح القطاع خلال المرحلة المقبلة، سواءً ما يتعلق بأسواق الطاقة أو بحركة السفر العالمية، أو الاستثمارات الجديدة.

كان من أبرز المؤشرات تراجع التوترات الإقليمية والتوصل إلى اتفاق مبدئي أعاد قدراً كبيراً من الاستقرار إلى المنطقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط ووقود الطائرات، وعودة بعض المسارات الجوية التي كانت مغلقة، لتستعيد شركات الطيران جزءاً من مرونتها التشغيلية وتقلص بعض تكاليفها.

مع ذلك، فإن هذا الانخفاض قد لا يؤثر على أسعار التذاكر خلال الصيف، فما زالت الأسعار تخضع لمستويات الطلب المرتفعة ولا يُتوقع أن يظهر الأثر قبل الربع الأخير من العام إذا استمر استقرار الأسعار.

في نفس الوقت، واصل الطلب العالمي على السفر الجوي نموه مع دخول موسم الإجازات، لتؤكد شركات الطيران أن السوق ما زالت تحتفظ بزخمها رغم التحديات التي شهدها النصف الأول من العام، كما استمرت شركات تصنيع الطائرات في تسليم الطلبيات، في مؤشر على الثقة بمستقبل القطاع واستعداد الناقلات لتوسيع أساطيلها.

محلياً، كان شهر يونيو لافتاً لصناعة الطيران السعودية، حيث انطلق «طيران الرياض» رسمياً في احتفال كبير مع استلام أربع طائرات جديدة، كما تسلّمت الخطوط السعودية أول طائرة من طراز A321XLR، بالتزامن مع فوزها بعدة جوائز عالمية، فيما حصل طيران ناس على تصنيف الأربع نجوم من سكاي تراكس للناقلات الاقتصادية، وأعلن افتتاح مركز عملياته الجديد في القصيم، وبنفس الوقت كشفت «ناس سورية» عن بدء رحلاتها بين دمشق وعدد من المدن الأوروبية، في تأكيد لأثر الطيران السعودي على الأسواق الإقليمية.

مطار الملك خالد حقّق المركز 14 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، فيما شهد مطار الملك عبدالعزيز اختتام موسم الحج بنجاح تشغيلي مميز يعكس قدرة منظومة الطيران السعودية على إدارة واحدة من أكبر عمليات النقل الجوي الموسمية في العالم، عبر تنسيق متقن بين المطارات والناقلات والجهات التشغيلية والأمنية والخدمية.

خليجياً، واصلت الشركات الناقلة تعزيز حضورها، واقتربت من استعادة مستوياتها التشغيلية التي سبقت الأزمة، مدعومة بأحدث الأساطيل وزيادة السعات وتوسيع الشبكات الدولية، فالمنطقة واحدة من أكثر أسواق الطيران نشاطاً واستثماراً على مستوى العالم.

حمل يونيو كلّ هذه الرسائل، وكأنه يرسم صورة واضحة للنصف الثاني من عام 2026، لم تختفِ التحديات لكن مؤشرات الثقة تبدو أكثر حضوراً.

استقرار أسواق الطاقة وعودة المسارات الجوية، واستمرار الطلب العالمي، وتسارع الاستثمارات، كلها عوامل تمنح القطاع قاعدة أكثر صلابة للنمو، ويبقى العامل الأهم خلال الأشهر المقبلة هو قدرة شركات الطيران على استثمار هذا التحسّن التشغيلي مع الحفاظ على الكفاءة وإدارة التكاليف، في سوق لا تزال سريعة التغيّر وشديدة الحساسية.