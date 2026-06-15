في البداية، يطرح السؤال نفسه: ما هي توأمة المعرض الرقمي؟

التوأمة الرقمية للمعرض تعني إنشاء نسخة افتراضية مطابقة تماماً للمعرض المادي، مع ربط لحظي بينهما عبر حساسات وبيانات، يمكن للزائر الحقيقي والزائر الافتراضي (من أي مكان في العالم) التفاعل مع المعرض في وقت واحد، وفتح المنتجات، والتحدث مع مندوبي المبيعات، بل وتجربة السلع عبر الواقع المعزز. وله عدة أبعاد، منها أولاً: الأبعاد الاقتصادية والتي تساهم في خفض التكاليف بشكل كبير،

فالمعرض التقليدي يستهلك نفقات ضخمة: إيجار أرض، بناء أجنحة، نقل معدات، وتذاكر سفر وإقامة، أما في التوأمة الرقمية، فتكلفة البرمجة تُدفع مرة واحدة وتُستخدم لسنوات، والزوّار يحضرون من منازلهم. لقد أظهرت تجارب مثل معرض «هانوفر ميسه» الألماني أن التوفير يصل إلى 70% من الميزانية التشغيلية، مع زيادة عدد الزوار بنسبة 200% بسبب إزالة الحواجز الجغرافية.

ثانياً: فتح مصادر دخل جديدة، فإلى جانب رسوم المشاركة التقليدية والتذاكر والرعاية، يضيف المعرض المتوأم اشتراكات سنوية للوصول إلى المحتوى الرقمي (ندوات، عروض، كتالوجات) وبيع بيانات وتحليلات سلوك الزوّار للعارضين (من الأكثر قيمة؟ كم من الوقت قضى؟)، وخدمات واقع معزّز مدفوعة ورعاية رقمية متميّزة داخل البيئة الافتراضية أيضاً.

إذاً، توأمة المعرض الرقمي هي ضرورة اقتصادية في زمن ترتفع فيه التكاليف وتتسع الأسواق العالمية، من يتبنى هذه التقنية مبكراً يحقّق أرباحاً أعلى، ويوسع قاعدة جمهوره، ويضمن استمرارية دخله، والأرقام تتحدث عن نفسها: عائد استثمار قد يتجاوز 250% في السنة الأولى، مع فرص نمو متزايدة في السنوات التالية، وأخيراً الاستثمار في التوأمة الرقمية هو الاستثمار في مستقبل صناعة المعارض، ونصيحتي للمستثمر، إذا كنت منظّماً لمعرض، فخطواتك العملية، أن تبدأ بتجربة صغيرة: ثم تحوّل جزءاً واحداً من معرضك إلى توأم رقم وقس العائد بدقة بتتبع توفير التكاليف وزيادة الزوار والإيرادات، وعليك أيضاً أن توسّع تدريجياً مع الاحتفاظ بنسخة فعلية مصغرة لمن يريد الحضور الفعلي.