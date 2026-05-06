المملكة العربية السعودية ليست دولة تُدار بردود الفعل، بل كيانٌ صُنع على مبدأ الثبات وسط العواصف، والحسم حين تقتضي المواقف ذلك. من يقرأ تاريخ هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يدرك أن الأزمات لم تكن يوماً طارئة عليها، بل كانت جزءاً من مسيرتها التي صاغت منها دولة تعرف كيف تواجه، وكيف تنتصر.



في كل مرحلة مفصلية، أثبتت المملكة أنها لا تنكسر أمام الضغوط، ولا ترتبك أمام التحديات، بل تتحرك بعقل الدولة العميق، لا بردة الفعل المؤقتة. حين تتعرض المنطقة لهزات سياسية أو أمنية، تتقدم السعودية بثقلها، لا لتدافع فقط، بل لتعيد ضبط المشهد، وتفرض معادلة الاتزان.



الهجمات التي تعرضت لها المملكة، سواء كانت عسكرية مباشرة أو محاولات استهداف غير تقليدية، كشفت للعالم معدن هذه الدولة. لم تكن مجرد ردود عسكرية أو بيانات سياسية، بل كانت إدارة أزمة متكاملة: احتواء داخلي، رسائل خارجية محسوبة، واستمرار في البناء وكأن شيئاً لم يكن. هذه القدرة على الفصل بين «إدارة الخطر» و«استمرار الدولة» ليست أمراً عابراً، بل نتاج مؤسسات راسخة ورؤية واضحة.



القوة السعودية لا تُقاس فقط بالسلاح، بل بقدرتها على امتصاص الصدمة، وإعادة التوازن بسرعة، ثم تحويل التحدي إلى فرصة. وهذا ما جعلها رقماً صعباً في معادلات المنطقة والعالم. في الوقت الذي كانت فيه بعض الدول تتداعى تحت ضغط الأزمات، كانت السعودية تعيد تشكيل نفسها، وتطلق مشاريعها، وتؤكد أن الاستقرار ليس شعاراً، بل ممارسة يومية.



ولا يمكن إغفال الدور القيادي الذي يُدار بعقل استراتيجي طويل النفس، حيث تتكامل الحكمة مع الحزم. القيادة في السعودية لم تتعامل مع الأزمات بمنطق الانفعال، بل بمنطق الدولة التي تعرف متى تصبر، ومتى تضرب، ومتى تتجاوز الأزمات. وهذه المعادلة تحديداً هي ما صنعت الفارق.



كمواطن سعودي، لا أرى في هذا التميّز مجرد تفوق سياسي أو أمني، بل أراه انعكاساً لقيم متجذرة: الإيمان، الوحدة، والولاء. هذه الأرض قامت على عقيدة راسخة، والتفاف شعبها حول قيادته ليس وليد ظرف، بل نتيجة ثقة ممتدة عبر عقود.



اليوم، ونحن نعيش مرحلة جديدة من تاريخ الوطن، تثبت المملكة مرة أخرى أنها ليست فقط قادرة على تجاوز الأزمات، بل على قيادتها نحو نتائج تخدم استقرار المنطقة بأكملها. من يحاول اختبار صلابة هذه الدولة، يكتشف سريعاً أنه أمام كيان لا يلين، ولا يتراجع، بل يتقدم بثبات وثقة.



باختصار: السعودية لا تدير الأزمات.. السعودية تُعيد تعريفها.