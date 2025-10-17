تلقيت دعوة من هيئة تقويم التعليم والتدريب لحضور الملتقى الوطني للتميز المدرسي والذي أقيم في الرياض يوم الإثنين الماضي، ومن أبرز مشاهداتي لهذا الملتقى الوطني:⁃ جودة التنظيم وفخامة الاحتفاء، الأمر الذي يؤكد اهتمام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمدارس المتميزة وتقديرها والاحتفاء بها بما يليق بالجهود الكبيرة التي قدموها.⁃ التكريم شمل 760 مدرسة من البنين، والبنات بمختلف المراحل وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 18٪، وهذا يؤكد التنافس الكبير في الميدان التعليمي والحرص على التميز وجودة المخرجات وهو الهدف الأساس لهيئة تقويم التعليم والتدريب.⁃ التكامل الكبير بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وبين وزارة التعليم، ودفعهم جميعا للميدان لتجويد المخرجات وفق معايير عالية الحوكمة للوصول للتنافسية العالمية توحدهم جميعا رؤية بلادنا 2030.⁃ كلمات معالي وزير التعليم ومعالي رئيس مجلس هيئة تقويم التعليم وزملائه المتحدثين في الملتقى، تؤكد على موصلة العطاء وتحقيق أعلى معايير الأداء وفق رؤية 2030 وتؤكد على التكامل بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم للوصول بتعليمنا إلى نموذج سعودي منافس عالميا وفق توجيهات وطموح قيادتنا الرشيدة.⁃ دعوة أخصائي تقويم المدارس لحضور هذا الحدث الوطني الكبير هو بمثابة شكر وتقدير من هيئة تقويم التعليم لهم على دورهم الكبير في تقويم المدارس، فقد جالوا في مساحة هذا الوطن الكبير، طولا وعرضا، هبوطا لأوديته، وصعودا لجباله، فصعوبة التضاريس لم تضعف عزائمهم، بل كانت تناطح الجبال همة وجلدا.لدي قناعة راسخة أن صناعة مستقبل الوطن تبدأ من المدرسة وحجرات الدراسة وما يدور فيها من مناشط وتجارب مختلفة إلى جانب محاكاة فعلية لنماذج حية تعمل بكل أمانة وإخلاص وتلتزم بشرف المهنة والقيم والمبادئ، وترى أنها تتحمل مسؤولية عظيمة تجاه الوطن والقيادة والمواطن، وهذا ما لمسناه في هذه الكوكبة من مديري ومديرات المدارس المميزة المحتفى بها.⁃ أبرزت هيئة تقويم التعليم والتدريب الدور الكبير للشراكات مع المدرسة وأثرها على جودة مخرجات التعليم، ولذا علينا جميعا مواطنين ومؤسسات حكومية وأهلية مشاركة المدرسة هذه المسؤولية العظيمة ودعمها وتحفيزها لتقوم بدورها الريادي في تأمين مستقبل الوطن.⁃ أخيرا، شكرا جزيلا لهيئة تقويم التعليم والتدريب على تنظيم هذا الملتقى المبهر الذي سيكون له أثر كبير في نفوس وذاكرة مديري ومديرات المدارس المتميزة وجميع منسوبيها، وسينشر ثقافة التميز ويؤسس لاستدامتها.