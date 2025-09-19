لم يكن فوز النصر على استقلال دوشنبه مجرد بداية مشوار آسيوي، بل أشبه بعملية استرداد لهيبة مفقودة، ورسالة ثأرية مكتوبة بحروف من ذهب.خماسية كاملة وزعت على خمس نجوم، في ليلةٍ تحولت فيها مدرجات الأول بارك إلى مسرح لانطلاقة نصراوية تُعلن بصوتٍ عالٍ «هذا الموسم ليس للتجربة.. بل للبطولة».بداية صاعقة وسيطرة مطلقةدخل النصر المباراة بتركيز لافت ورغبة جامحة في فرض كلمته منذ البداية، فجاء الهدف الأول عند الدقيقة (14) بتوقيع عبدالرحمن غريب بعد متابعة مثالية داخل منطقة الجزاء، وبعد غياب طويل أثبت أن وجود غريب يُشكل علامة فارقة بالفريق، ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أضاف أنجيلو غابرييل الهدف الثاني بهجمة منظمة ألهبت المدرجات وأربكت المنافس.منذ تلك اللحظة بدا أن النصر يُدير المباراة كما يشاء مستحوذاً على الكرة ومتحكماً بإيقاع اللقاء حتى صافرة النهاية.الأمر اللافت أن الأهداف جاءت عبر خمسة لاعبين مختلفين.. وهو ما يعكس تنوع الخيارات الهجومية ويجعل العالمي خصماً صعب التوقع لأي منافس.غياب الدون.. وحضور المنظومةرغم غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو عن المباراة بقرار فني لم يتأثر النصر، بل أثبت أن قوته لا تكمن في اسم واحد بل في منظومة متكاملة.تألُق الدفاع بقيادة سلطان الغنام وإينييغو مارتينيز حافظ على نظافة الشباك، فيما تحرك الوسط والهجوم بمرونة وفعالية أنهت أحلام الخصم مبكراً.وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة أكد المدرب جيسوس أن الفوز لم يكن مجرد بداية ناجحة بل هو إعلان نوايا، موضحاً أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي هما السلاح الحقيقي للفريق في مشواره القاري.وأشار المدرب إلى أن التسجيل من خمسة لاعبين مختلفين يعكس مرونة تكتيكية ويمنح الفريق عمقاً هجومياً يصعب إيقافه.هذا الانتصار يُعيد للأذهان أن النصر رغم العثرات السابقة في النسخ الآسيوية عاد هذه المرة بنَفَس مختلف وطموح أكبر.الفوز بخماسية نظيفة في الجولة الأولى لا يعني ضمان العبور لكنه بالتأكيد يُرسل إشارة قوية بأن العالمي دخل البطولة بوجهٍ جديد أكثر نضجاً وشراسة.ففي حين تُكافح بعض فرق المجموعة لإيجاد الاستقرار الهجومي أظهر النصر أنه يملك أسلحة متعددة قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للقب منذ الجولة الأولى.وختاماً..النصر خرج من المباراة بمكاسب متعددة.فوز كبير يعزز الثقة.أداء جماعي متكامل.تنوع هجومي يربك الخصوم.شباك نظيفة تعكس صلابة الدفاع.النصر استعاد الهيبة، واسترد الثقة، وافتتح البطولة بخطوة كبيرة نحو الهدف الأكبر.. رفع الكأس القارية.LailaAljabir@