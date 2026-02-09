الكلمات اليومية تصنع أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً، وفي ما يلي 5 كلمات بسيطة تعزز الاحترام والتواصل الإيجابي مع الآخرين:
شكراً
من فضلك
أقدّر
أفهم
تفضل
Daily words create a deep psychological and social impact, and here are 5 simple words that enhance respect and positive communication with others:
Thank you
Please
I appreciate
I understand
Go ahead