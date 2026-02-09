الكلمات اليومية تصنع أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً، وفي ما يلي 5 كلمات بسيطة تعزز الاحترام والتواصل الإيجابي مع الآخرين:

شكراً

من فضلك

أقدّر

أفهم

تفضل