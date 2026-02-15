أكد البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق فريق «جاكوار سي إس ريسينغ» في المؤتمر الصحفي عقب الجولة الخامسة من سباق «فورمولا إي» أن حصوله على المركز الأول في الجولة الخامسة من موسم سباقات فورمولا إي 2026، يعود إلى العمل التكاملي بين أعضاء الفريق، ما نتج عن تقديم عطاءٍ مثالي، ودقةٍ كبرى، خصوصاً أن بطولة الفورمولا إي تعد من أشد الرياضات تنافساً، كما أن الفوز فيها يتطلب ضبطَ كل عنصر بأعلى درجة من الدقة، مشيراً إلى أن هذا السباق يعدّ رقم 150 بالنسبة له، وتدوين الفوز يأتي بمثابة رد الجميل للفريق.



وأضاف: «سواءً في الدرعية أو جدة، السعودية تؤدي دوراً مهماً في دعم البطولة، سواء بالاستثمار أو تطوير التقنيات، ونحن ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع لمواصلة السباق هنا لسنوات طويلة، خصوصاً مع قدوم الجيل الرابع من السيارات، الذي سيعطي المنافسة بُعداً جديداً، وتنافسيةً عالية».



بدوره، أبدى السويسري سيباستيان بويمي سعادته بالحصول على المركز الثاني، مؤكداً أن فريقه كان يستحق نتيجة قوية، وأن عدم حصولهم عليها، كان بسبب عدم إتقان التفاصيل الصغيرة، وأن الأهم يتمثل في تقديم سباقٍ خالٍ من الأخطاء، ما يعزّز الثقة، ويزيد الإيجابية داخل الفريق.



إلى ذلك، أوضح البريطاني أوليفر رولاند صاحب المركز الثالث، صعوبة سباق جدة، وأن عمل الفريق على إجراء تغييرات واسعة بحثاً عن حلول، كان بمثابة المساعد على إعادة ضبط الذهن.



وأضاف: «لم أتوقع أن أكون على منصة التتويج اليوم، خصوصاً مع افتقادي للثقة والإحساس بالسيارة، إلا أن الفريق قدّم عملاً كبيراً حتّم علي الدخول دون وضع أعذار، والحصول على المرتبة الثالثة».