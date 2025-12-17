كشفت الشرطة الأسترالية، أنها وجهت 59 تهمة إلىمنفذ الهجوم على شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأحد الماضي، نافيد أكرم،. وأوضحت أن من بين التهم الموجهة إلى المهاجم تهمة تتعلق بالإرهاب، و15 تهمة بالقتل العمد.

المثول أمام المحكمة

وأفادت بأنه سيمثل أمام المحكمة عبر الفيديو، اليوم

وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصاً وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم،

واستعدت أستراليا لإقامة جنازات عدد من ضحايا حادثة إطلاق النار خلال احتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكا» في شاطئ بوندي بسيدني.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 10 و87 عاما، ولا يزال 22 شخصا من المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات سيدني بينهم ستة في حالة حرجة.



وذكرت الشرطة الأسترالية أنها تشتبه في أن الهجوم يستلهم فكر تنظيم «داعش» الإرهابي.

مشيعون خلال مراسم تأبين ضحايا إطلاق النار في بوندي في سيدني.(إ ب أ)



هجوم إرهابي داعشي



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم(الأربعاء): إن الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع.



وأضافت في بيان أن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا.



من جانبها، نفت الفلبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب إرهابيين بعد يوم على الكشف عن أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر نوفمبر على جزيرة جنوبية حيث تنشط جماعات إرهابية.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كلير كاسترو لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين. وأضافت: «لا يوجد أي تقرير معتمد أو تأكيد بأن أفراداً تورطوا في حادثة شاطئ بوندي تلقوا أي شكل من أشكال التدريب في الفلبين».



زيارة جزيرة مينداناو الفلبينية



وطفت على السطح معلومات تفيد بأنَّ الشخصين اللذين نفذا الهجوم الذي استهدف احتفالاً للطائفة اليهودية في سيدني، زارا الشهر الماضي، جزيرة مينداناو الفلبينية التي تنشط فيها مجموعات موالية لتنظيم داعش، إلا أنَّ حكومة مانيلا قالت أمس، إنَّ زيارة الرجلين، وهما أب وابنه، إلى المنطقة لم تُثِر أي إنذارات آنذاك، وفق ما أوردت وكالة «بلومبيرغ».

وقالت المتحدثة باسم مكتب الهجرة دانا ساندوفال، إن الرجلين وصلا في 1 نوفمبر من سيدني، وغادرا في 28 من الشهر ذاته.

ونقلت الوكالة عن وكيلة وزارة مكتب الاتصالات الرئاسي كلير كاسترو، قولها في بيان أمس: لا توجد معلومات مؤكدة تشير إلى أنَّ زيارتهما شكَّلت تهديداً أمنياً.

زوجان ورجل آخر



وفي وقت تنهال فيه الإشادات على أحمد الأحمد وهو صاحب متجر في سيدني باعتباره بطلا بعد أن نزع سلاح أحد المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بوندي في أستراليا خلال احتفال ديني يهودي، يثني الناس أيضا على زوجين ورجل آخر لقوا حتفهم بعد أن تصدوا بأجسادهم للمهاجمين.



وقتل رؤوفين موريسون، البالغ من العمر 62 عاما، بالرصاص بعد محاولته وقف إراقة الدماء، وفقا لما قالته ابنته جوتنيك لقناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية في تقرير نشر مساء الإثنين.



وقالت جوتنيك: «لقد قفز في اللحظة التي بدأ فيها إطلاق النار. تمكن من رمي الحجارة وكان يصرخ في وجه الإرهابي ويحمي مجتمعه. فإذا كانت هناك طريقة واحدة لرحيله عن هذه الدنيا، فستكون بمقاتلة إرهابي».



وتظهر تصرفات موريسون في عدد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديوهات رجلا يطارد المهاجم ويقذفه بشيء ما. وبحسب جوتنيك، فإن موريسون، الذي جاء من الاتحاد السوفييتي، أطلق عليه النار في وقت لاحق وقتل. وتم تصوير زوجين آخرين، لم يتم تحديد هويتهما بعد، وهما يتصديان لأحد المسلحين لإيقافه قبل أن يقتلا بالرصاص على ما يبدو.



