قام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بجولة ميدانية شملت مطار الطائف الدولي وعدداً من المواقيت؛ وذلك للوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واطّلع خلال زيارته لمطار الطائف الدولي على منظومة التشغيل في صالات القدوم والمغادرة، والخدمات المساندة للمسافرين، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الجهات العاملة في المطار لضمان انسيابية الحركة وتقديم تجربة سفر ميسّرة وآمنة للمعتمرين.

وأكد محافظ الطائف أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية داخل المطار، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالحجاج والمعتمرين وحرصها على توفير أفضل الخدمات لهم.

وفي سياق متصل، تفقَّد محافظ الطائف ميقات السيل الكبير «قرن المنازل» وميقات ومسجد وادي محرم، إذ اطلع على الاستعدادات التشغيلية والتنظيمية لاستقبال المعتمرين، وما تنفذه الجهات المعنية من أعمال خدمية وتوعوية تهدف إلى تيسير أداء النسك وسط بيئة آمنة ومنظمة.

كما وقف، خلال الجولة، على مراحل ترميم وإعادة تهيئة مسجد الميقات القديم بوادي محرم، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تقديم خدمات نوعية للمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.