مع انطلاقة الاكتتاب العام الأكبر في تاريخ البورصات المالية العالمية لإحدى شركاته وتحوّل إيلون ماسك إلى أول تريليونير في التاريخ قد يكون من المهم محاولة فهم عقلية الرجل.

يمتلك إيلون ماسك أحلاماً وطموحات كبيرة تتجاوز حدود الأرض وتهدف إلى تغيير مستقبل البشرية، وتتضمن أبرز هذه الأحلام والمشاريع التي يعمل عليها ما يلي:

استعمار المريخ: يعتبر ماسك أن بقاء البشرية على كوكب واحد محفوف بالمخاطر، لذلك يرى في المريخ فرصة لبداية جديدة وحماية البشرية من أية كوارث محتملة على الأرض. شركته سبيس إكس (SpaceX) تعمل بجد على تطوير صواريخ ومركبات فضائية، مثل «ستارشيب» (Starship)، لنقل البشر والبضائع إلى المريخ، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتياً هناك.

الانتقال إلى الطاقة المستدامة: من خلال شركتيه تسلا (Tesla) وسولار سيتي (SolarCity)، يسعى ماسك لتسريع التحوّل العالمي نحو الطاقة المتجدّدة، ويركّز على تطوير السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وتوليد الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومكافحة تغيّر المناخ.

الاندماج بين الإنسان والآلة (نيورالينك Neuralink): يؤمن ماسك بأهمية تعزيز التفاعل بين البشر والآلات لمواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي. تعمل شركته نيورالينك على تطوير شرائح إلكترونية تُزرع في الدماغ البشري لتمكين التواصل المباشر بين الدماغ والأجهزة الرقمية، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجالات مثل الطب والتعليم والتواصل.

تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن (xAI): مع إدراكه للمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، يسعى ماسك إلى تطوير ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للبشرية. شركته xAI تعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم الكون بشكل أعمق.

نظام النقل فائق السرعة (هايبرلوب Hyperloop): اقترح ماسك فكرة نظام نقل مبتكر يعتمد على كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة بسرعات عالية جداً، ما يقلل بشكل كبير أوقات السفر بين المدن الكبرى ويخفف الازدحام المروري.

الإنترنت الفضائي (ستارلينك Starlink): تهدف ستارلينك، إحدى شركات سبيس إكس، إلى توفير خدمة إنترنت عالمية عالية السرعة وبتكلفة منخفضة من خلال شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، بهدف ربط المناطق النائية وتوفير الإنترنت للجميع.

تحويل منصة X (تويتر سابقاً) إلى «تطبيق شامل»: يهدف ماسك إلى تحويل منصة X لتصبح تطبيقاً متعدد الخدمات يشمل التواصل الاجتماعي، والرسائل، والمدفوعات، وغيرها من الخدمات، ليصبح مركزاً رقمياً متكاملاً.

تتسم أحلام إيلون ماسك بالجرأة والتحدي للحدود التقليدية، ويسعى من خلال شركاته إلى تحقيق هذه الرؤى الطموحة التي قد تغير وجه العالم.