برعاية من حرم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة السفير أحمد عبدالمجيد، شاركت القنصلية العامة المصرية في مهرجان «فنجان الخير 2026»، الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والمجتمعي بين مصر والمملكة ، ودعم المبادرات الخيرية والاجتماعية.



وشهد المهرجان حضوراً مصرياً لافتاً ضمن البرنامج الترفيهي، حيث قدمت الجالية المصرية عروضاً فنية عكست عمق التراث المصري، من أبرزها عرض التنورة التراثي، إلى جانب الأكلات الشعبية، وسط إشادة واسعة من الحضور بما أضفته المشاركة من أجواء بهجة وروح تآلف بين الجاليات.