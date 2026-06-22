أشعلت الإعلامية الفرنسية فرانس بييرون موجة جدل واسعة خلال كأس العالم 2026، بعدما وصفت حضور لاعب بلجيكا جيريمي دوكو ولادة طفله الأول بأنه «لحظة مقززة يكون فيها الأب عديم الفائدة»، وذلك أثناء مناقشة قرار اللاعب مغادرة معسكر منتخب بلاده مؤقتًا للوقوف إلى جانب زوجته.



وأثارت التصريحات ردود فعل غاضبة داخل فرنسا وخارجها، ما دفع قناة «ليكيب» إلى إصدار اعتذار رسمي والتنصل من التعليقات، مؤكدة أنها لا تعكس قيم المؤسسة.



وبعد 3 أيام فقط من الأزمة، غابت بييرون عن تقديم برنامجها الصباحي على القناة، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان القرار إجراءً مؤقتًا أم عقوبة تأديبية، في حين التزمت الصحفية الصمت ولم تصدر أي تعليق بشأن الجدل أو سبب اختفائها عن الشاشة.



وامتدت أصداء القضية إلى خارج فرنسا، حيث دافع عدد من اللاعبين عن دوكو، مؤكدين أن العائلة تأتي في المقام الأول مهما كانت أهمية الحدث الرياضي، لتتحول تصريحات بييرون إلى واحدة من أكثر القضايا الإعلامية إثارة للجدل خلال المونديال.