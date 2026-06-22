واصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كتابة اسمه في سجلات المجد، بعدما عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تمثيلًا لمنتخب بلجيكا في تاريخ كأس العالم.



وخاض كورتوا مباراته رقم 17 بقميص «الشياطين الحمر» في المونديال، ليتساوى مع الأسطورة البلجيكية إنزو شيفو في صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البلجيكي في البطولة العالمية.



ويعكس هذا الإنجاز المسيرة الاستثنائية التي قدمها كورتوا على مدار سنوات طويلة، حيث كان أحد أبرز ركائز المنتخب البلجيكي في عدة نسخ من كأس العالم، وأسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من النتائج التاريخية لبلاده على الساحة الدولية.



وبات حارس المرمى المخضرم على أعتاب الانفراد بالرقم القياسي التاريخي، إذ يحتاج إلى مباراة واحدة فقط ليصبح أكثر لاعب مشاركة مع منتخب بلجيكا في تاريخ كأس العالم، معززًا مكانته كواحد من أعظم الحراس الذين ارتدوا قميص «الشياطين الحمر».