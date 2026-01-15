شارك أكثر من 900 متابع في الاستفتاء الذي أجراه حساب القسم الرياضي للصحيفة في منصة «إكس» حول الأخطاء التحكيمية التي وقعت في ديربي الرياض والذي جمع المتصدر الهلال بوصيفه النصر يوم الاثنين الماضي، وانتهى هلالياً بنتيجة 3/ 1، ضمن لقاءات الجولة 15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



وشهد اللقاء بعض الأحداث المثيرة.. إذ تم احتساب ركلتي جزاء لفريق الهلال ومنح بطاقة حمراء لحارس النصر نواف العقيدي، ليقلب الهلال النتيجة من التأخر بهدف في الشوط الأول جاء عن طريق كريستيانو رونالدو لفوز مثير للهلال بثلاثية تناوب على إحرازها كل من سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز، لينفرد الهلال بصدارة الدوري وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.



وعقب اللقاء تم إجراء استفتاء لمتابعي عكاظ الرياضية (شاركنا رأيك.. الأخطاء التحكيمية في لقاء الهلال والنصر) مع وضع 3 خيارات وهي كالتالي: مؤثرة، غير مؤثرة، لم تكن هناك أخطاء تحكيمية)، وقد تفاعل المتابعون مع الاستفتاء إذ أكد 64% منهم بأنه توجد أخطاء تحكيمية، واختار 47% منهم وجود أخطاء (مؤثرة)، فيما رأى 16% بأنها لم تكن مؤثرة رغم وجودها، فيما ذهب 36% إلى أنه لم تكن هناك أخطاء تحكيمية.