كَمَنُوا لنبضِكَ في تُخومِ الشمْعِ

تلْتَحِفُ الصقيعَ برجْفةِ الجدرانِ

لا ظلٌّ يُراودُ فيكَ قلبَ الفيءِ

لا ومْضٌ يدلّعُهُ قميصُ النّومِ

هل أيقنْتَ أنكَ ساحرٌ فقَدَ الوقوفَ وخانَهُ العكّازُ؟

أم آوَيْتَ وهمَكَ كي يُمشّطَ ريشَهُ المنْسيَّ في جزَعِ المَخدّةِ؟

أنتَ شيخُ الثلْجِ

جُنديُّ الهمومِ

مُروّضُ النّجْماتِ

تطْفرُ من جفونِ الريحِ مثلَ البهْلَوانِ

الآنَ ترجفُ؟!

ها كَبِرْتَ؟

أم اسْتَبدّ بكَ الخريفُ.

اسألْ سريرَكَ عن هدايا المحْوِ

عن حُزنِ الغريبِ

وذكّرِ الجُدرانَ في أسرارِها

الأبوابَ في همْسِ الأصابعِ

هادنِ التعَبَ الثقيلَ بكبْرياءِ العاشقِ البدَويِّ

تسْهرُ كلّما ناموا لتأكلَ طعْمَ جوعِكَ يا صديقَ اللامَكانِ

اطْبَخْ أصابعَكَ المضيئةَ

هاهُنا ورَقٌ يئنُّ

هناكَ شيْطانُ القصيدةِ يطْمَئنُّ

سريرُكَ الموجوعُ يسْألُ أينَ مُهْرتُهُ

ينامُ على برودتِهِ الرصيفُ.

نم يابْنَ برْدِكَ يا حليبَ الحزْنِ

أدركَكَ المَغيبُ بخطْوةِ الخمسينَ

عافَكَ يا نَبيَّ الضوءِ نصْفُكَ غارقاً في نزْعةِ التأويلِ

كذّبكَ المُحبّونَ

ارْتَويْتَ من المَراثي

وانتبَهْتَ لجُثةِ الراوي -أناكَ- يُحاورُ الجاثومَ يبْحثُ عن مُتنفّسِ الأشياءِ

عن بابٍ لنارِ الصدِّ بعدَ الجنّةِ الأولى؛

هنالِكَ مشْهدٌ يُفْضي إلى أقصَى القطيعةِ

مشْهدُ المذعورِ يُرشِدهُ كفيفُ.

للصمْتِ صوتٌ يغْسِلُ المَعْنَى المُشوّهَ في المَخاضِ المُرِّ

دوّخَكَ ارتباكُ الوقتِ حولكَ يا سليلَ الخيْبةِ الأولَى

تورَّطَ فيكَ هذا القلبُ

تَحْمِلُهُ كطيرٍ راغَ عن فَخّ التناقضِ

باحثاً عن فُسْحةِ المعنى وتسجنُهُ الحروفُ.

تهْذي كأنكَ شاعرٌ أعمَى يجُرُّ فراغَهُ للغيبِ

تسرِقُكَ الظنونُ من السَّكِينةِ

كلُّ ضلْعٍ فيكَ تكسرُهُ حكايا لا تنامُ

بنَيْتَ كوخاً من رمادِ الوهْم

تفْرِدُ جُنحَكَ الذاوي لمَنْ كَبِروا وما التَفَتوا لظلّكَ في مهَبّ الأمسِ إذ شاختْ به الأيامُ

مغْروراً بحُزْنكَ تحرقُ الماضي لتكبُرَ في فضائكَ هيبةُ المأسورِ في سورِ الأحبّةِ

لا تنَمْ في الأرضِ

نمْ في بيتِ شِعْرِك كي ترَى غدَكَ المشوَّشَ يقرأ الماضي بعَيْنِ الصقْرِ

أخفاكَ الخُسوفُ.

خُذْني بجُرحِكَ

كي نُحنّطَ ليلَنا البرْدانَ في شبّاكِ غُربتِنا

ونَسْخَرَ من خسائرِنا بفاصلةِ الزمانِ

أنا وأنتَ وجرحُنا الدامي ضيوفُ..