تجول وزير الثقافة في جمهورية أوزبكستان نزاربيكوف أوزودبك والوفد المرافق له في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «الرياض تقرأ» في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.واطلع الوزير أوزود بك على أبرز الأجنحة المشاركة، ومن بينها جناح أوزبكستان ضيف الشرف للمعرض هذا العام، متعرفا خلال الجولة على ما يقدمه الجناح الأوزبكي من عروض ثقافية وأدبية وفنية تعكس عمق الإرث الحضاري لبلاده، كما اطلع على الأجنحة السعودية المشاركة، التي تستعرض جهود المملكة في مجالات النشر والترجمة وصناعة الكتاب.وأشاد الوزير بما لمسه من تنظيم متميز وتنوع في المحتوى الثقافي، مؤكدا أن اختيار أوزبكستان ضيف شرف للمعرض يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.وقال: «معرض الرياض الدولي للكتاب يجسد روح الانفتاح والتواصل بين الثقافات، ويؤكد المكانة التي باتت المملكة تتبوأها في دعم الحركة الأدبية والفكرية على مستوى المنطقة والعالم».واختتم زيارته بالتعبير عن شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة على ما وفرته من منصات تعزز التبادل الثقافي، مؤكدا تطلع بلاده إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تجمع المبدعين من الجانبين.