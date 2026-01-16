احتفلت أسرتا كنداسة ورديني بزفاف الشاب حسن بن مروان كنداسة إلى ابنة محمد حسين رديني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.



وعبر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية، داعياً الله بالتوفيق والسعادة في حياته القادمة.