احتفلت أسرتا كنداسة ورديني بزفاف الشاب حسن بن مروان كنداسة إلى ابنة محمد حسين رديني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.
وعبر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية، داعياً الله بالتوفيق والسعادة في حياته القادمة.
The families of Kandasah and Rudeini celebrated the wedding of the young man Hassan bin Marwan Kandasah to the daughter of Mohammed Hussein Rudeini, in one of the banquet halls in Jeddah, amidst the presence of family and friends.
The groom expressed his happiness at entering the marital nest, praying to God for success and happiness in his coming life.