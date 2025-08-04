ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية لمستويات جديدة بالقرب من 48.5 جنيه للدولار، في ظل تحركات محدودة للعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.وسجل الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد سعر 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.وفي المقابل، شهدت بعض البنوك الأخرى تذبذباً طفيفاً في الأسعار، حيث تراوح سعر الشراء في بنوك HSBC، وفيصل، وقطر الوطني بين 48.39 و48.43 جنيه، بينما بلغ سعر البيع مستويات تتراوح بين 48.49 و48.53 جنيه.وعالمياً، تلقى الدولار بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في الولايات المتحدة، وفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسؤولة كبيرة في وزارة العمل؛ ما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.وفي سياق متصل، قال المحلل الأول بإحدى شركات الاستثمار في مقابلة مع «العربية Business»: «إن التحسن في سعر الجنيه المصري لا يعود إلى ضعف الدولار فقط، وإنما هناك عوامل أخرى؛ منها ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك التحسن في عوائد السياحة».وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% إلى 98.75 نقطة، بعد أن هبط بأكثر من 1%.وعوض الدولار بعض خسائره أمام الين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.2%، مسجلاً 147.67 ين للدولار، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 3 ينات عن ذروته أخيراً. وهبط اليورو 0.06% إلى 1.1579 دولار، لكن الجنيه الإسترليني لم يشهد تغيراً يذكر، وسجل 1.3281 دولار.