لطالما ارتبط النشاط البدني المنتظم بفوائد صحية واسعة، من تحسين صحة القلب إلى تعزيز وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا تشير إلى أن نوع النشاط البدني والظروف التي يمارس فيها قد يكونان عاملين لا يقلان أهمية عن مقدار الحركة نفسه.

ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 4.2 مليون شخص، أن ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية، مثل المشي وركوب الدراجات والجري والسباحة والرياضات المختلفة، ارتبطت بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالخرف، في حين ارتبطت المستويات المرتفعة من النشاط البدني المرتبط بالعمل بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

وتسلط النتائج الضوء على ما يُعرف بـ«مفارقة النشاط البدني»، وهي ظاهرة تشير إلى أن المجهود البدني الناتج عن الأعمال المهنية الشاقة لا يقدم بالضرورة الفوائد الصحية نفسها التي يوفرها التمرين خلال أوقات الفراغ، بل قد يرتبط في بعض الحالات بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض معينة.



4.2 مليون شخص تحت الدراسة

ونُشرت الدراسة في مجلة «The Lancet Public Health»، وتُعد أول مراجعة منهجية واسعة تبحث فيما إذا كانت مفارقة النشاط البدني تنطبق أيضًا على خطر الإصابة بالخرف.

وأجرى الدراسة فريق بقيادة ديفيد رايكلين، أستاذ العلوم البيولوجية والأنثروبولوجيا في كلية دورنسايف للآداب والعلوم بجامعة جنوب كاليفورنيا، حيث حلل الباحثون بيانات 74 دراسة من نوع الدراسات الجماعية ودراسات الحالات والشواهد، شملت أكثر من 4.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و93 عامًا من 30 دولة.

وخلال فترة متابعة بلغ متوسطها 10 سنوات، رصد الباحثون حالات الإصابة بالخرف بمختلف أنواعه، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف الوعائي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا مستويات أعلى من النشاط البدني الترفيهي انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 24% مقارنة بالأشخاص الأقل نشاطًا.

كما بدا أن النشاط البدني المرتبط بالأعمال المنزلية قد يوفر فوائد مماثلة، لكن هذا الاستنتاج استند إلى دراسة واحدة فقط، ما يجعل الأدلة بشأنه محدودة.

وفي المقابل، ارتبطت المستويات المرتفعة من النشاط البدني في العمل بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%، فيما ارتبط التنقل النشط، مثل المشي أو ركوب الدراجات إلى العمل، بزيادة طفيفة في المخاطر، لكن هذه النتيجة استندت إلى دراستين فقط.

وقال ناتان فيتر، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن النتائج تتحدى الافتراض طويل الأمد بأن «كل حركة مفيدة» لصحة الدماغ.



لماذا تختلف الرياضة عن العمل البدني الشاق؟

وأوضح الباحثون أن الأنشطة البدنية المختلفة غالبًا ما تُجمع تحت تصنيف واحد، رغم اختلاف طبيعتها وظروف ممارستها، وهو ما قد يؤثر في نتائجها الصحية على المدى الطويل.

فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة خلال أوقات الفراغ يتمتعون عادة بقدر أكبر من التحكم في نوع النشاط وشدته ومدته، كما قد توفر هذه الأنشطة فرصًا للتواصل الاجتماعي وتخفيف التوتر.

في المقابل، قد تتطلب الوظائف البدنية الشاقة حركات متكررة، والوقوف لفترات طويلة، ورفع الأوزان الثقيلة، مع فترات تعافٍ غير كافية، فضلًا عن التعرض لظروف مهنية قد تكون ضارة بالصحة.

ولا يرجح الباحثون أن تكون الحركة البدنية نفسها هي السبب في زيادة خطر الخرف المرتبط بالعمل، بل يعتقدون أن العلاقة قد ترتبط بالعوامل الاجتماعية والبيئية المصاحبة للوظائف الشاقة.

وتشمل هذه العوامل الضغوط النفسية والاجتماعية، وانخفاض القدرة على التحكم في ظروف العمل، وعدم كفاية إجراءات السلامة، والتعرض لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء والضوضاء، وهي عوامل ارتبطت كل منها بصورة مستقلة بمخاطر الإصابة بالخرف.

كما قد يجد العاملون في الوظائف المجهدة صعوبة في ممارسة الرياضة خلال أوقات الفراغ، بسبب الإرهاق أو ضيق الوقت أو محدودية الوصول إلى أماكن آمنة لممارسة النشاط البدني.



فوائد الرياضة تتراجع عند مستويات معينة

ورصد الباحثون أن العلاقة بين النشاط البدني وخطر الخرف لم تكن خطية، بل اتخذت أنماطًا مختلفة بحسب نوع النشاط.

فمع زيادة ممارسة الرياضة الترفيهية، تراجع خطر الإصابة بالخرف تدريجيًا، قبل أن تتوقف الفوائد الإضافية عن الزيادة عند مستويات معينة.

أما النشاط البدني المرتبط بالعمل، فارتبط بارتفاع خطر الخرف مع زيادة مستويات المجهود، قبل أن يصل التأثير إلى مرحلة الاستقرار.



نتائج تحتاج إلى مزيد من البحث

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن العمل البدني الشاق يسبب الخرف، نظرًا إلى اعتمادها على بيانات رصدية، كما أن معظم الدراسات اعتمدت على تقديرات المشاركين أنفسهم بشأن مستويات نشاطهم البدني، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء في التقييم.

وأشاروا أيضًا إلى أن معظم الأدلة جاءت من دول مرتفعة الدخل، رغم توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالخرف بصورة أكبر خلال العقود المقبلة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ورغم هذه القيود، فإن اتساق النتائج عبر تحليلات إحصائية إضافية يعزز أهمية دراسة الظروف التي يمارس فيها الأشخاص نشاطهم البدني، بدلًا من التركيز على كمية الحركة وحدها.



النشاط الذهني أثناء الجلوس قد يكون مفيدًا أيضًا

وتتوسع أهمية الظروف المحيطة بالنشاط لتشمل السلوكيات التي يمارسها الأشخاص أثناء الجلوس، إذ أشارت دراسة منفصلة نشرها رايكلين وفيتر وزملاؤهما في مجلة «Alzheimer's & Dementia» إلى وجود ارتباط بين أنواع مختلفة من السلوك الخامل وتغيرات في بنية الدماغ.

ووجدت الدراسة أن الأنشطة الذهنية المحفزة أثناء الجلوس، مثل العمل المكتبي، ارتبطت بزيادة حجم بعض مناطق القشرة الدماغية مقارنة بالأنشطة الأكثر سلبية، مثل مشاهدة التلفزيون، وشملت هذه المناطق أجزاء مرتبطة بالوظائف التنفيذية.

ويرى الباحثون أن النتائج قد تساعد في تطوير استراتيجيات الصحة العامة للحد من خطر الخرف، من خلال توفير حدائق ومسارات للمشي ومرافق رياضية آمنة، وضمان وقت كافٍ للراحة وممارسة الرياضة، والحد من التعرض للملوثات والضوضاء في بيئات العمل.

وقال رايكلين إن الظروف المحيطة بالنشاط البدني قد تكون بنفس أهمية الحركة نفسها عندما يتعلق الأمر بحماية الدماغ، وهو ما يستدعي النظر إلى بيئة العمل والوقت المتاح للرياضة وإمكانية الوصول إلى أماكن آمنة لممارستها.