شهدت عدة خدمات تابعة لمنصة «قوقل كلاود» اضطرابات تقنية في منطقة لندن، (الثلاثاء)، ما انعكس على خدمات المصرف الرقمي البريطاني «ريفولوت»، الذي أبلغ عن انقطاع في عدد من وظائفه، شملت المدفوعات بالبطاقات وعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال مصدر مطلع إن الاضطراب الذي أصاب خدمات «ريفولوت» مرتبط بالمشكلة التقنية التي شهدتها خدمات قوقل السحابية في لندن.

وأظهرت صفحة حالة خدمات «ريفولوت» أن معظم خدمات الشركة كانت غير متاحة أو تعمل بصورة جزئية، ما أثر على قدرة العملاء على استخدام بعض الوظائف المصرفية المعتادة.

قوقل تحقق في الخلل التقني

وأوضحت قوقل أن فريقها الهندسي يحقق في المشكلة التي أثرت على مركز البيانات «europe-west2» الواقع في لندن، والذي يدعم مجموعة من الخدمات السحابية التابعة للشركة.

ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية عن السبب المباشر للخلل أو المدة المتوقعة لاستعادة الخدمات المتأثرة بصورة كاملة.

ريفولوت: أموال العملاء وبياناتهم آمنة

من جانبها، أكدت «ريفولوت»، في منشور عبر منصة «إكس»، أنها تواجه اضطراباً تقنياً يؤثر على عدد من خدماتها، مشددة على أن أموال العملاء وبياناتهم لا تزال آمنة.

وقالت الشركة: «نواجه حالياً اضطراباً في الخدمة يؤثر على خدمات متعددة. ويمكننا تأكيد أن أموال جميع عملائنا وبياناتهم آمنة».

وجاء التأكيد في وقت أظهرت فيه صفحة حالة الخدمات أن بعض الوظائف المصرفية، بما فيها الدفع بالبطاقات والسحب النقدي، كانت متوقفة أو تعمل بصورة محدودة.

مشكلات تقنية تطال بنك ING الألماني

وفي تطور منفصل، أعلن بنك «ING» في ألمانيا عن مواجهة مشكلات تقنية أثرت على تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك.

ولم يتضح من المعلومات الواردة ما إذا كانت المشكلات التي واجهها البنك الألماني مرتبطة بالعطل الذي أصاب خدمات قوقل كلاود في لندن.

وتسلط هذه الاضطرابات الضوء على أهمية البنية التحتية التقنية والخدمات السحابية في تشغيل المنصات المالية الحديثة، إذ يمكن للأعطال التي تصيب الأنظمة الرقمية أن تنعكس على قدرة العملاء على الوصول إلى خدماتهم المصرفية، حتى عندما لا تكون هناك مؤشرات على تعرض أموالهم أو بياناتهم للخطر.