قوميز يتصدر الهدافينالهلال قفزللمركز الثانيقاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز فريقه الهلال لتحقيق فوز قوي على مضيفه العين بخماسية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأحرز قوميز مهاجم الهلال أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، وجاءت ثلاث منها من ركلات جزاء (د: 9، 45+5، 57، 78)، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس (د: 90+4)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه التاسع ويصل للنقطة 33 محتلاً المركز الثاني متفوقاً على الأهلي بفارق الأهداف، فيما تلقى العين الخسارة 12 في الدوري وتجمد رصيده عند 13 نقطة ويحتل المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن ضمك.من جهة أخرى، أدرك فريق النصر تعادلاً قاتلاً مع مضيفه الفتح بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إثارة وندية وهدفين، إذ تقدم الفتح أولاً عن طريق لاعب النصر علي الحسن بالخطأ في مرمى فريقه (د: 89)، وعادل للنصر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء (د: 90+7)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 25 وفي المركز الخامس، فيما وصل الفتح للنقطة 19 وفي المركز الثالث عشر.