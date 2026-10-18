قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتفق مع تقييم لندن بشأن احتمال ضلوع إيران في الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، في اتهام تنفيه طهران وتقول إنه يفتقر إلى الأدلة.

وقال روبيو للصحفيين: «صرحت بريطانيا بأن الإيرانيين هم من يقفون وراء الهجوم على القاعدة الجوية. من الواضح أنه ليس لدينا سبب للاختلاف مع هذا التقييم. في الواقع، نحن نتفق معه».

ويأتي موقف واشنطن بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن هناك مؤشرات قوية على تورط إيران في الحادث الذي وقع قرب قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يقف على الأرجح وراءه، وأعلنت لندن عزمها اتخاذ إجراءات إضافية ضد طهران، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية المزعومة خارج حدودها.

وبدأت القضية في 27 سبتمبر، عندما أعلنت الشرطة البريطانية وقوع حادث أمني كبير قرب قاعدة فيرفورد، واعتقلت خمسة رجال بريطانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب والمواد المتفجرة. وأُفرج عنهم لاحقًا بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وفي الأول من أكتوبر، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب رجلًا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في التحضير لعمل إرهابي، قبل أن يُفرج عنه بكفالة أيضًا. ولم تعلن السلطات توجيه اتهامات جنائية إلى المشتبه بهم في التقارير المنشورة عن القضية حتى الآن.

وأفادت الشرطة البريطانية بأنها لم تعثر على عبوات ناسفة داخل المركبات التي خضعت للفحص قرب القاعدة، لكنها ضبطت كمية من البنزين. كما أكدت أن التحقيق يبحث في احتمالات متعددة، من بينها احتمال تدخل جهة أجنبية، دون إعلان أدلة علنية حاسمة تثبت مسؤولية طهران عن الواقعة.

في المقابل، نفت إيران أي صلة لها بالحادث. ووصفت سفارتها في لندن التكهنات بشأن تورط طهران بأنها «لا أساس لها ومغرضة»، فيما رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات البريطانية، معتبرة أنها تستهدف تشويه صورة البلاد. كما استدعت طهران السفير البريطاني للاحتجاج على ربط إيران بالواقعة.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب الدور العسكري لقاعدة فيرفورد، الواقعة في جنوب غرب إنجلترا، والتي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية لتشغيل قاذفات إستراتيجية وتنفيذ مهام عسكرية، حيث قد استُخدمت القاعدة في العمليات الأمريكية ضد إيران، ما يضع الحادث في سياق المواجهة الأوسع بين طهران وواشنطن وحلفائهما.

ويأتي تبني روبيو للتقييم البريطاني في وقت تتبادل فيه إيران ودول غربية الاتهامات بشأن أنشطة أمنية وعسكرية، بينما تثير القضية تساؤلات بشأن مدى وجود صلة مباشرة بين المشتبه بهم والسلطات الإيرانية.