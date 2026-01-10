أصدر رئيس بلدية محافظة الحائط أحمد بن مسند الشمري قراراً بترقية فواز بن عابد القلادي إلى المرتبة الحادية عشرة.



وعبّر القلادي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.