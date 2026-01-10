أصدر رئيس بلدية محافظة الحائط أحمد بن مسند الشمري قراراً بترقية فواز بن عابد القلادي إلى المرتبة الحادية عشرة.
وعبّر القلادي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
The Mayor of Al-Ha'it Governorate, Ahmed bin Musnad Al-Shammari, issued a decision to promote Fawaz bin Abed Al-Qaladi to the eleventh rank.
Al-Qaladi expressed his pride in this trust, affirming that it serves as an incentive to double efforts in serving the religion, then the king, and the nation.