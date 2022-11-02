دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى زيارة الرباط من أجل الحوار. وتأتي الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية في الجزائر .وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الملك محمد السادس أعرب عن نيته، خلال الأيام الأخيرة، زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي «لم يتلقَ أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة»، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.وأضاف بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة: «لقد أعطى الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر».وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية (الإثنين)، عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم اليوم (الأربعاء) «فرصة ضائعة». ولفت إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر.