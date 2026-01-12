عرّف مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف زواره على تفعيلة تحول القصة إلى مشهد حي، عبر تجربة ترفيهية تعليمية مخصصة للأطفال، يعيش فيها الطفل أجواء الحكاية، ويمثل شخصياتها بأصواته وتعابيره، في مساحة تجمع الأدب بالمسرح ضمن المهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وقدّم ركن «حكاية طفل» خطوات تفاعلية تبدأ باختيار القصة وتقسيم الأدوار بين الأطفال، ثم تدريبهم على الحوار والحركة بأسلوب مبسط، يساعدهم على فهم الشخصيات والتعبير عنها بثقة، وصولاً إلى الصعود على المسرح والتمثيل أمام الحضور، في عرض يعكس تفاعلهم وحماسهم، قبل أن تُختتم التجربة بالتقاط الصور التذكارية.

وسعى المهرجان عبر الركن المخصص للفئة العمرية من 7 إلى 12 سنة، إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التعبير الشفهي، وتطوير مهارتَي النطق والإلقاء، في أجواء تجمع المتعة بالتشجيع والاكتشاف المسرحي.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً منالرابعة مساء حتى الـ12 منتصف الليل، ويستمر حتى 15 يناير الجاري، في مقره بمنتزه الردف بمحافظة الطائف، تحت شعار «حضورك مكسب».