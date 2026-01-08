تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2026، في الطائف، وتحديداً في متنزه الردّف، على مدى سبعة أيام، تحت شعار «حضورك مكسب»، في حدث ثقافي يجمع بين الأدب والمعرفة والتجربة الترفيهية الموجّهة لمختلف فئات المجتمع.

ويأتي اختيار محافظة الطائف لاستضافة المهرجان تأكيداً لمكانتها الثقافية المتجذّرة، بما تمتلكه من إرث أدبي راسخ وحراك ثقافي متنامٍ، أسهما في ترسيخ حضورها على الخريطة الثقافية محلياً ودولياً، وجعلاها بيئة حاضنة للفعاليات الإبداعية والمعرفية. كما تُعد الطائف أول مدينة سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الأدب، وهو ما يعزز من رمزية استضافتها لهذا الحدث الثقافي البارز.

وتواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال المهرجان جهودها في تنمية القطاع الثقافي، في ظل الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة، عبر تسليط الضوء على الدور الأدبي والمعرفي، والاحتفاء بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين المحليين والعالميين. ويقدّم المهرجان برنامجاً ثرياً ومتنوّعاً يجمع بين الأدب والترفيه، ويشمل أمسيات شعرية، وحفلات غنائية، وفنوناً أدائية، ومعارض فنية، إلى جانب عروض وتجارب تفاعلية تتيح للزائر خوض تجربة معرفية وترفيهية متكاملة، وتعزز من تفاعل الجمهور مع الفعل الثقافي.

ويفتح مهرجان الكُتّاب والقُرّاء أبوابه يومياً من الرابعة مساءً وحتى الـ12 منتصف الليل، ليمنح الزوار فرصة الاستمتاع بباقة واسعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، وقضاء أوقات تجمع بين المتعة والمعرفة في أجواء تفاعلية نابضة بالحياة، تعكس المكانة الثقافية لمحافظة الطائف، وتُرسّخ المهرجان بوصفه منصة ثقافية بارزة تسهم في تعزيز حضور الثقافة في المشهد المجتمعي السعودي.